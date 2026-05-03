Экономист огорчил магазины: им не стоит ждать от жителей Латвии больших трат
Как сообщает экономист Карлис Пургайлис. в марте этого года оборот розничной торговли в Латвии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 3,9%. Несмотря на рост по сравнению с 2025 годом, темпы увеличения замедляются, и в апреле, а также в ближайшие месяцы улучшений, вероятно, не ожидается.
Наиболее быстрый рост продаж показали сезонные товары. В марте наибольшее увеличение оборота зафиксировано в категориях, связанных с активным отдыхом, — в розничной торговле культурными, досуговыми и спортивными товарами, где рост составил 12,4% по сравнению с прошлым годом. В специализированных магазинах информационно-коммуникационной техники оборот увеличился на 11,8%, а в сегменте металлоизделий, инструментов, строительных материалов и сантехники — на 11,4%.
В то же время наибольшее снижение оборота наблюдалось в сегменте книг, прессы и канцелярских товаров, а также в торговле подержанными товарами и на рынках — соответственно на 10,1%, 6,7% и 6,4%.
"На динамику розничной торговли по-прежнему влияют несколько взаимосвязанных факторов: высокие цены на энергоресурсы, особенно подорожание топлива, усиливающееся инфляционное давление и геополитическая неопределенность, которые существенно ухудшают настроения потребителей. С начала года также наблюдается снижение показателей потребительского доверия, что свидетельствует о более осторожном поведении домохозяйств и склонности откладывать крупные покупки", - отмечает экономист.
Значительное влияние на потребление оказывает динамика цен на энергоресурсы. В начале марта наблюдался резкий рост цен на нефть, за которым последовало небольшое снижение в апреле, однако к концу месяца цены на мировых рынках вновь превысили 100 долларов США за баррель. Основной причиной этого стала геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, что напрямую увеличивает транспортные и логистические издержки и впоследствии отражается на ценах товаров и услуг.
Ожидается, что в летние месяцы инфляция в Латвии сохранится на повышенном уровне и может продолжить рост, потенциально достигая или даже превышая 5% в годовом выражении, особенно если цены на энергоресурсы останутся высокими длительное время.
"В случае дальнейшего роста цен на нефть в ближайшие месяцы в отдельных сегментах розничной торговли возможен спад объемов продаж в сопоставимых ценах, что будет связано со снижением покупательной способности населения и его более осторожным поведением", - заключает эксперт.
