Новый iPhone вместо будущей пенсии? Депутат объяснила, почему спор о деньгах 2-го уровня вспыхнул именно сейчас
В Латвии на фоне приближающихся выборов снова обострилась дискуссия о 2-м пенсионном уровне. Депутат Рижской думы Марта Котелло предупреждает: обещание быстро получить доступ к пенсионным накоплениям может звучать привлекательно, но речь идет о деньгах, которые должны защищать человека в будущем.
Дискуссии о возможности использовать накопления 2-го пенсионного уровня особенно обострились в период, когда до выборов в Сейм остается уже не так много времени. Председатель комитета Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта Марта Котелло в передаче TV24 «Preses Klubs» подчеркнула: момент выбран не случайно, и обществу нужно критически оценивать подобные предложения.
По ее мнению, такая идея может быть очень соблазнительной.
«Если человеку говорят: у тебя будут дополнительные деньги, у тебя будет второй пенсионный уровень, у тебя будет новый iPhone, — это, конечно, звучит заманчиво», — сказала Котелло, добавив, что именно поэтому дискуссия должна быть продуманной, а не основанной на краткосрочной выгоде.
Котелло считает, что политическим силам перед выборами следует четко обозначить свою позицию по этому вопросу, поскольку речь идет о долгосрочных накоплениях. Пенсионный капитал — это не быстрая выгода, а подушка безопасности на будущее, которая часто кажется чем-то абстрактным до тех пор, пока действительно не становится необходимой.
Она также напомнила, что пенсия — это не только финансовый вопрос. Она связана со здоровьем человека и качеством жизни.
«Мы даже не знаем, сколько нам будет лет, когда мы дойдем до пенсии, и будем ли мы достаточно здоровы, чтобы полноценно ею воспользоваться», — отметила Котелло, добавив, что о здоровье нужно заботиться уже сегодня.
В то же время депутат положительно оценивает изменения, предусматривающие наследование накоплений 2-го пенсионного уровня в порядке, установленном Гражданским законом. Это означает, что накопленные деньги не исчезают, а могут быть переданы наследникам, что, по ее мнению, является важным преимуществом.
В целом Котелло призывает к осторожности: хотя идея быстрого доступа к пенсионным накоплениям может казаться привлекательной, важно помнить, что речь идет о будущей безопасности, которой не стоит жертвовать ради краткосрочной выгоды.