В Сейме рассмотрят важное предложение, касающееся будущих пенсий жителей Латвии

В Национальном объединении указывают, что действующий порядок, при котором пенсионные накопления наследуются только в случае, если человек заранее сделал специальное указание, является несправедливым и не обеспечивает последовательного подхода. Если человек с накопленным пенсионным капиталом умирает до достижения пенсионного возраста и не сделал выбора, средства не наследуются и остаются в собственности государства.