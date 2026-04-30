В Сейме рассмотрят важное предложение, касающееся будущих пенсий жителей Латвии
Сейм в четверг, 30 апреля, рассмотрит предложенные Национальным объединением поправки, предусматривающие автоматическое наследование капитала второго пенсионного уровня.
В Национальном объединении указывают, что действующий порядок, при котором пенсионные накопления наследуются только в случае, если человек заранее сделал специальное указание, является несправедливым и не обеспечивает последовательного подхода. Если человек с накопленным пенсионным капиталом умирает до достижения пенсионного возраста и не сделал выбора, средства не наследуются и остаются в собственности государства.
«Это вопрос элементарной справедливости и соблюдения прав собственности людей. Накопления второго пенсионного уровня — это деньги, принадлежащие человеку, и они должны наследоваться независимо от того, выполнил ли он какую-либо административную процедуру. Государство должно обеспечивать последовательное отношение, а не создавать лишние препятствия», — указывают авторы предложения.
По оценке партии, поправки укрепят доверие к пенсионной системе и четко закрепят принцип, что капитал второго пенсионного уровня является личной собственностью. Это обеспечит справедливую и логичную работу пенсионной системы, с уважением к вкладу и имущественным правам жителей Латвии.
Подготовленные Национальным объединением поправки к закону о государственном фондированном пенсионном обеспечении предусматривают вступление в силу с 1 октября 2026 года.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что названы лучшие государства для выхода на пенсию. Среди них есть одна из стран Балтии.