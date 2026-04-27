Названы лучшие государства для выхода на пенсию. Среди них есть одна из стран Балтии
Опубликован отчет под названием The Global Retirement Index (Мировой индекс выхода на пенсию). Среди стран, где пенсионером быть хорошо, оказалась Эстония. Латвия в топ не попала.
В отчете говорится о выходе на пенсию в 44 разных странах. Индекс учитывает 18 факторов, которые делятся на четыре основные группы.
- (Здравоохранение) Расходы на здравоохранение на одного человека, продолжительность жизни и расходы на здравоохранение людей, не имеющих медицинского страхования.
- (Качество жизни) Уровень счастья, водоснабжения и санитария, качество воздуха, другие факторы окружающей среды и биоразнообразие.
- (Материальное благополучие) Доход на человека, равенство доходов и уровень занятости — это показатели материального благосостояния.
- (Финансы на пенсии) Государственный долг, зависимость от социального обеспечения, процентных ставок, инфляции, правительства, налогового давления и не возвращаемых банковских займов.
Норвегия, которая в течение четырех лет занимала третье место в Глобальном индексе пенсионного обеспечения (GRI), вернулась на первое место с результатом 81%. Страна добилась прогресса с 2021 года, но ей все еще нужно догнать 2012 год, когда она набрала 87%.
Норвегия была единственной страной, попавшей в первую десятку по всем четырем субиндексам. Улучшение процентных ставок в стране, подкрепленное ее надежной системой здравоохранения, значительно повысило общие показатели, даже несмотря на рост безработицы.
Швейцария занимает второе место с общим баллом 80%, что ниже 81% в предыдущем году. Показатели Швейцарии улучшились еще в 2022 году, несмотря на снижение ее финансового субиндекса благодаря улучшению экологических показателей и показателей счастья. Кроме того, показатели продолжительности жизни и расходов на здравоохранение на душу населения также способствовали ее успеху.
Исландия на 3 месте — 79%. Показатели экологического состояния и счастья помогли стране занять место за равенство доходов и улучшить показатель качества жизни.
Ирландия сохранила свое четвертое место с результатом 76%, что несколько ниже 78% в 2021 году из-за низших баллов по субиндексам финансов и материального благосостояния. Ирландия оставалась третьей по величине страной по уровню дохода на душу населения. Она также вошла в первую десятку по индексам счастья и здоровья благодаря улучшению качества воздуха, экологических переменных и расходов на здравоохранение.
Австралия получила одни из самых высоких рейтингов за качество воздуха, но одни из самых низких баллов за улучшение состояния окружающей среды. Однако ее система здравоохранения помогла сохранить пятое место, где продолжительность жизни играет значительную роль.
Замыкает Топ-25 лучших стран для выхода на пенсию Эстония с рейтингом 66%. Ни Латвии, ни Литвы в списке нет.
