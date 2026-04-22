Как бы не стало еще хуже: латвийские пенсионеры встревожены из-за новой инициативы политиков
Федерация пенсионеров Латвии (LPF) прокомментировало идею министра здравоохранения Хосама Абу Мери об объединении Министерства здравоохранения и Министерства благосостояния, Федерация пенсионеров Латвии считает, что такое предложение в данный момент не обосновано и больше напоминает политическую декларацию, чем продуманную реформу.
Сначала надо навести порядок
LPF не только не поддерживает эту идею, но и считает, что она отвлекает внимание от неотложных вопросов в системе здравоохранения. В Латвии по-прежнему сохраняются существенные структурные недостатки: недостаточно эффективно работающие цифровые решения (в том числе система e-здравоохранения), длительные очереди к специалистам, оплачиваемым государством, фрагментированное обращение данных пациентов, неравный доступ к услугам, особенно для пожилых людей.
В таких условиях говорить об институциональном объединении до наведения порядка в отрасли означает риск еще большей системной нестабильности.
LPF уже длительное время указывает: недостаточное и несвоевременное лечение напрямую влияет на социальную сферу. Люди, которые вовремя не получают медицинскую помощь, чаще попадают в систему длительного социального ухода или пособий.
"Присоединение более упорядоченной системы к плохо работающей означает лишь то, что со временем будут деформированы обе. Это не сократит очереди к специалистам, не создаст единый государственный регистр пациентов, не разработает качественный закон о финансировании здравоохранения. Это приведет лишь к росту нагрузки на социальный бюджет, увеличению потребности в услугах ухода, снижению качества жизни и самоуважения людей", - отмечает федерация.
Риск размывания ответственности
По мнению LPF, любая структурная реформа должна основываться на четком определении проблемы, анализе затрат и выгод, а также на конкретных улучшениях для жителей. На данный момент в публичном пространстве нет убедительного ответа на вопрос, как улучшится доступность услуг, как будут сокращены очереди, как будет упорядочен оборот данных и модель финансирования.
"Сферы здравоохранения и благосостояния тесно связаны, но функционально различны. Каждой из них требуется специализированное управление, четкая ответственность и устойчивая институциональная способность. Объединение двух систем, которые уже сейчас сталкиваются с серьезными вызовами, несет риск размывания ответственности, замедления принятия решений и потери фокуса на решении конкретных проблем", - полагают пенсионеры.
Дискуссия преждевременна
Федерация пенсионеров Латвии считает, что дискуссия об объединении министерств в настоящее время преждевременна. Приоритетом должно стать наведение порядка в системе здравоохранения на уровне управления, финансирования и доступности. Только после этого можно оценивать возможные структурные изменения.
В то же время LPF осознает, что Латвия как небольшое государство не может позволить себе чрезмерно раздутый административный аппарат.
"Мы поддерживаем целенаправленную оптимизацию госслужбы, оценку и сокращение лишних функций и учреждений", - говорится в заявлении федерации.