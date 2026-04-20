Как стаж и зарплата влияют на размер будущей пенсии в Латвии

Отдельно стоит выделить самозанятых, на размер пенсии которых существенно влияет иной порядок социальных взносов. Данные исследования Европейского союза показывают, что в Латвии теоретическая будущая пенсия самозанятых может составлять лишь около 60 % от того, что при аналогичных условиях получил бы наемный работник. Это объясняется как меньшими взносами на пенсионное страхование, так и тем, что доходы самозанятых часто нестабильны, а взносы не всегда вносятся регулярно и в полном объеме.