Как стаж и зарплата влияют на размер будущей пенсии в Латвии
Пенсионная система Латвии в основном базируется на трех уровнях, и у каждого из них есть своя роль в формировании будущих накоплений. При этом первые два уровня в значительной степени связаны с трудовым стажем человека и его доходами за жизнь. Как именно отработанное время и получаемое за него вознаграждение влияют на будущую пенсию, объясняет руководитель компаний по управлению активами и пенсионными фондами Luminor Атис Круминьш.
Как формируются накопления 1-го и 2-го пенсионных уровней
Первый и второй уровни основаны на обязательных государственных взносах социального страхования, которые удерживаются из доходов человека. В общей сложности эти обязательные взносы составляют 34,09 % от зарплаты до уплаты налогов, из которых 20 % направляются на пенсионные накопления. Это означает, что, становясь участником пенсионной системы и начиная делать социальные взносы, человек уже с первого рабочего дня начинает копить на свое будущее.
Эти 20 % распределяются между двумя обязательными уровнями: 15 % направляются в 1-й пенсионный уровень 1, а 5 % — во 2-й пенсионный уровень. До 2025 года во второй пенсионный уровень перечислялось 6 %, однако с прошлого года на три года эта доля снижена на один процентный пункт, и он направлен в первый уровень.
Объем накоплений в обоих уровнях напрямую зависит как от трудового стажа, так и от размера зарплаты — чем дольше человек работает и чем выше его официальные доходы, тем больше социальных взносов он делает и тем больше формируется пенсионный капитал. В случае второго пенсионного уровня важную роль также играет выбранный управляющий средствами и пенсионный план.
Отдельно стоит выделить самозанятых, на размер пенсии которых существенно влияет иной порядок социальных взносов. Данные исследования Европейского союза показывают, что в Латвии теоретическая будущая пенсия самозанятых может составлять лишь около 60 % от того, что при аналогичных условиях получил бы наемный работник. Это объясняется как меньшими взносами на пенсионное страхование, так и тем, что доходы самозанятых часто нестабильны, а взносы не всегда вносятся регулярно и в полном объеме.
Почему важно выбрать правильный пенсионный план
Хотя взносы во второй пенсионный уровень осуществляются автоматически, это не означает, что накопления можно оставить без внимания. Одно из важнейших решений — выбор пенсионного плана, соответствующего возрасту и уровню допустимого риска, поскольку это может существенно повлиять на размер накоплений в долгосрочной перспективе.
Если до выхода на пенсию еще много лет, более подходящими являются активные планы, где большая часть средств инвестируется в акции. Несмотря на возможные краткосрочные колебания, в долгосрочной перспективе они могут обеспечить более высокий доход. По мере приближения к пенсионному возрасту более уместны консервативные планы с более низким уровнем риска, которые помогают снизить влияние рыночных колебаний.
С этого года управляющие обязаны указывать в названии пенсионного плана возрастную группу клиентов, для которой он предназначен. Поэтому имеет смысл регулярно пересматривать свой план второго пенсионного уровня, чтобы он соответствовал вашему возрасту. Управляющего второго уровня можно менять один раз в год, а инвестиционный план у текущего управляющего — два раза в год. Изменения можно внести на портале latvija.lv.
Разрыв в доходах отражается и на пенсии
В Латвии пенсионная система напрямую связана с социальными взносами, сделанными в течение жизни, поэтому более низкие доходы сегодня означают более низкую пенсию в будущем. Данные OECD показывают, что женщины в Латвии в среднем получают примерно на четверть меньшую пенсию, чем мужчины. Это во многом отражает разрыв в доходах на протяжении жизни, включая периоды более низких доходов или перерывы в работе, например, в связи с уходом за ребенком.
При этом отпуск время, когда мать или отец находятся в таком отпуске, засчитывается в страховой стаж, а социальные взносы за этот период осуществляет государство. Однако в долгосрочной перспективе более низкие доходы в этот период могут повлиять на общий размер пенсии.
Дополнительные накопления на будущее
Третий пенсионный уровень — это добровольные накопления, которые позволяют каждому самостоятельно определять размер и регулярность взносов в соответствии со своими финансовыми возможностями. В отличие от первых двух уровней, он не связан напрямую с трудовым стажем, однако на объем накоплений существенно влияет время — чем раньше начать делать взносы и чем дольше их продолжать, тем больший капитал можно сформировать и обеспечить себе более комфортную старость.
При этом он дает и налоговые преимущества: за взносы, которые в течение года не превышают 10 % от брутто-дохода и не более 4000 евро, можно получить возврат подоходного налога в размере 25,5 %.