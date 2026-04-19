Оппозиционная партия призывает к полному включению периода ухода за ребенком в трудовой стаж для получения пенсии
Партия "Латвия на первом месте" предлагает изменить закон о пенсиях, чтобы полностью учитывать период ухода за ребенком до двух лет в страховом стаже и повысить социальную справедливость.
Оппозиционная партия «Латвия на первом месте» (LPV) подала поправки к закону «О государственных пенсиях», предлагая полностью засчитывать период ухода за ребенком до достижения им двухлетнего возраста в страховой стаж независимо от фактически произведенных взносов в государственный основной бюджет.
В LPV поясняют, что действующее правовое регулирование предусматривает, что период отпуска по уходу за ребенком засчитывается в страховой стаж в ограниченном объеме — до достижения ребенком полутора лет, при этом уплата социальных взносов в этот период не всегда обеспечивает полноценное накопление пенсионного капитала.
На практике это создает ситуации, при которых лица, ухаживающие за ребенком до двух лет, оказываются в менее выгодном положении в отношении размера пенсии по возрасту, поскольку часть этого периода не учитывается в полном объеме при расчете страхового стажа и пенсионного капитала, считают в LPV. Политическая сила отмечает, что цель законопроекта — обеспечить включение всего периода ухода за ребенком до двухлетнего возраста в страховой стаж.
Также предполагается установить обязанность государства производить социальные страховые взносы в этот период и сократить социальное неравенство, возникающее из-за ухода за детьми. LPV хочет, чтобы объект взносов был не ниже установленной в стране средней заработной платы для страховых взносов за предыдущий год. Также партия предлагает, чтобы Кабинет министров определял порядок и размер этих взносов.
Партия предлагает установить, что для лиц, которые использовали отпуск по уходу за ребенком до вступления закона в силу, этот период по их заявлению пересчитывается и включается в страховой стаж в соответствии с новыми условиями.