"Извините, но вам пенсия не полагается": что нужно сделать жителям Латвии, чтобы не услышать эти слова
В Латвии существует жесткое правило: если не хватает даже нескольких месяцев стажа, человек может остаться без пенсии. Эксперт призывает заранее проверить свои данные, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
В Латвии минимальный трудовой стаж для получения пенсии по старости составляет 20 лет — и если его не хватает, человек рискует не получить выплаты вовсе. Об этом рассказала руководитель отдела методического управления пенсиями Государственного агентства социального страхования Эгита Осе в эфире телеканала TV24.
В ходе передачи ведущий зачитал вопрос зрителя: «Когда я выйду на пенсию, мой стаж будет 17 лет и 8 месяцев. Можно ли узнать, какой будет моя пенсия и какой она была бы при 20 годах стажа без второго пенсионного уровня?»
Ответ эксперта оказался жестким. «Мне, к сожалению, приходится сказать, что у этого человека может случиться так, что пенсии вообще не будет. Потому что минимальный стаж, необходимый для назначения пенсии, — 20 лет. Если человек не доработает или не выяснится, что у него есть стаж, накопленный в другой стране Европейского союза или в государстве по договору, то, к сожалению, пенсия не полагается», — пояснила Эгита Осе.
Эксперт отметила, что выход из ситуации все же есть. Один из вариантов — продолжить работать и накопить недостающий стаж. Также стоит проверить, не был ли стаж получен в других странах ЕС или государствах, с которыми у Латвии есть соответствующие соглашения.
На вопрос, что делать, если стажа не хватает, она ответила прямо: «Тогда нужно доработать, чтобы была эта пенсия».
По словам специалиста, это важный вопрос, о котором стоит задуматься заранее. Иначе при достижении пенсионного возраста человек может столкнуться с неприятной ситуацией, когда право на выплаты попросту отсутствует.