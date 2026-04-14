Самозанятые могут потерять пенсионный стаж - важное предупреждение от специалиста VID
Многие самозанятые рискуют потерять пенсионный стаж, даже не подозревая об этом. Эксперт предупреждает: важен не период работы, а фактические взносы — без них месяцы просто "сгорают".
Руководитель отдела методического руководства пенсий Государственного агентства социального страхования Эгита Осе в эфире программы «Uz līnijas» на TV24 пояснила, как формируется трудовой стаж у самозанятых.
По ее словам, в целом принципы такие же, как и для других работающих, однако есть важный нюанс, который многие не учитывают. Осе подчеркивает, что в стаж засчитываются только те месяцы, за которые фактически произведены взносы социального страхования. Это означает, что сам факт деятельности еще не гарантирует накопление стажа.
Она объясняет, что самозанятые обычно делают взносы раз в квартал, однако стаж не начисляется автоматически за весь этот период. Все зависит от того, были ли сделаны взносы за конкретные месяцы. Если взносы не произведены, соответствующие месяцы в пенсионный стаж не включаются.
Эксперты призывают самозанятых внимательно следить за своими платежами, поскольку от этого напрямую зависит как общий трудовой стаж, так и размер будущей пенсии.
