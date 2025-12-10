Главная ошибка самозанятых в Латвии, из-за которой они остаются без пенсионных денег

В Латвии доля самозанятых уже превышает 8 %, и эта группа стремительно растет. Но вместе со свободой организовывать собственное время приходит и другая реальность — ответственность за доходы, расходы и будущую пенсию. Как обеспечить себе финансовую защиту, если заработок нестабилен? Разбираемся шаг за шагом вместе с экспертом.