Главная ошибка самозанятых в Латвии, из-за которой они остаются без пенсионных денег
Самозанятые часто уверены, что начнут откладывать «чуть позже», когда доходы стабилизируются. Но именно эта установка становится главной ошибкой, из-за которой тысячи специалистов остаются без финансовой подушки и без пенсионных накоплений. Почему так происходит — и как переломить ситуацию, даже если доходы нерегулярны?
В Латвии доля самозанятых уже превышает 8 %, и эта группа стремительно растет. Но вместе со свободой организовывать собственное время приходит и другая реальность — ответственность за доходы, расходы и будущую пенсию. Как обеспечить себе финансовую защиту, если заработок нестабилен? Разбираемся шаг за шагом вместе с экспертом.
Самозанятые — от мастеров творческих профессий до специалистов бьюти-индустрии, ремесленников, тренеров и консультантов — живут вне привычного ритма стабильной зарплаты. Их доходы колеблются, поэтому финансовая дисциплина требует особого внимания. Как подчеркивает председатель правления предприятий группы Citadele — CBL Life и CBL atklatais pensiju fonds — Агнесе Зваигзните, вам не следует ставить себе чрезмерно амбициозные цели. Значительно важнее — начать копить и придерживаться регулярности, пусть даже небольшими шагами.
Сегодня люди живут дольше и активнее, а значит, вопрос финансового благополучия в пожилом возрасте становится особенно актуальным. Для самозанятых это критически важно: именно они отвечают за свои социальные взносы и будущую пенсию.
Определите базовый минимум
Финансовая дисциплина — это способность делать то, что не всегда хочется сейчас, чтобы достичь желаемого в будущем. Определите сумму, которую вы сможете откладывать ежемесячно в любой ситуации. При нерегулярных доходах отлично работает процентный подход: например, откладывать 5–10 % от каждого поступления. Такой принцип обеспечивает гибкость и позволяет сохранить стратегию в долгосрочной перспективе.
Разделите финансы по счетам
Создайте несколько отдельных счетов: для повседневных расходов, накоплений и обязательных платежей. Эта структура помогает избежать хаоса и особенно важна при нестабильном заработке. Вы будете лучше контролировать свои деньги и менее подвержены риску потратить накопления.
Используйте автоматические «округления»
Банковские «умные копилки» позволяют округлять сумму каждой покупки до целого числа и автоматически переводить разницу на накопительный счет. Это удобный и психологически комфортный способ пополнять сбережения без усилий.
Не недооценивайте пенсию 3-го уровня
Пенсионные накопления 3-го уровня дают вам сразу два преимущества: будущий капитал и налоговые льготы. Начать можно даже с минимальных сумм — долгосрочный эффект сложных процентов работает на вас. Чем раньше вы начнете, тем значительнее будет результат.
Суть проста: деньги приносят деньги. Вложив 100 евро под 5 %, через год вы заработаете 5 евро. Через год проценты начислятся уже на 105 евро — и так доходность растет год за годом.
Депозиты и инвестиции: шаг к более высоким доходам
Для начала подойдут депозиты — они позволяют комфортно войти в систему накоплений. Если же вы думаете о нескольких годах вперед, рассмотрите инвестиционные инструменты: они могут обеспечить более высокую доходность в долгосрочной перспективе.
Рассмотрите накопительное страхование жизни
Накопительное страхование жизни — еще один инструмент, рассчитанный на долгий срок, обычно от 10 лет. Помимо формирования капитала, этот продукт дает налоговые льготы и обеспечивает дополнительную финансовую защиту в непредвиденных ситуациях. Льготы распространяются как на страхователя, так и на членов его семьи.
Главная ошибка самозанятых в том, что они ждут «идеального момента», когда доходы станут ровными и предсказуемыми. На практике этот момент не наступает. Начинать нужно сейчас — с маленьких, но регулярных шагов, с четкой финансовой структуры и простой дисциплины. Именно эти действия позволяют создать устойчивую систему накоплений и обеспечить себе уверенное будущее, независимо от того, насколько нестабилен ваш заработок.