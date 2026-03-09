МИД Латвии завершает репатриацию: все, кто хотели, уже покинули зоны конфликта
Сотни граждан Латвии срочно покинули Ближний Восток из-за эскалации конфликта. Национальная авиакомпания выполнила четыре репатриационных рейса из Дубая, вернув домой почти 570 человек.
Национальная авиакомпания airBaltic выполнила четыре организованных Министерством иностранных дел Латвии репатриационных рейса из Дубая в Ригу. Этими рейсами в Латвию вернулись 569 граждан страны, их члены семей и граждане других государств Европейского союза. Об этом агентству LETA сообщили в МИД.
По оценкам министерства, всего из региона Ближнего Востока выехали около 700 граждан Латвии, которые были зарегистрированы в консульском регистре и просили у МИД поддержку. Часть из них вернулась домой рейсами airBaltic и другими репатриационными рейсами стран ЕС, а часть покинула регион самостоятельно.
В МИД отмечают, что не все граждане, зарегистрированные в консульском регистре, в данный момент планируют покидать страны проживания. Однако большинство латвийцев, желавших выехать из затронутых кризисом стран Ближнего Востока, уже смогли это сделать. Также в министерстве наблюдают постепенное восстановление доступности авиарейсов. В настоящее время Министерство иностранных дел Латвии не планирует организовывать новые репатриационные рейсы. Другие страны ЕС также завершают процесс репатриации.
В дальнейшем помощь гражданам Латвии будет оказываться индивидуально.
Ранее сообщалось, что 28 февраля США и Израиль начали удары по Ирану. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по странам Ближнего Востока, где расположены американские военные объекты. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время значительно усилят удары по Ирану.