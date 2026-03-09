МИД Латвии завершает репатриацию: все, кто хотели, уже покинули зоны конфликта

В МИД отмечают, что не все граждане, зарегистрированные в консульском регистре, в данный момент планируют покидать страны проживания. Однако большинство латвийцев, желавших выехать из затронутых кризисом стран Ближнего Востока, уже смогли это сделать. Также в министерстве наблюдают постепенное восстановление доступности авиарейсов. В настоящее время Министерство иностранных дел Латвии не планирует организовывать новые репатриационные рейсы. Другие страны ЕС также завершают процесс репатриации.