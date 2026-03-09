В системе e-veselība готовят изменения, которые затронут почти каждого пациента в Латвии

До 31 августа 2027 года доступ медицинских работников к загруженным в e-veselība описаниям операций и заключениям консилиумов будет обеспечен только в том случае, если информационная система конкретного лечебного учреждения будет интегрирована с e-veselība для подачи и получения этих данных. С 1 сентября 2027 года доступ к этим данным получат все медицинские работники в порядке, предусмотренном Законом о правах пациентов и соответствующими правилами.