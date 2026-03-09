В системе e-veselība готовят изменения, которые затронут почти каждого пациента в Латвии
В системе e-veselība планируется ввести цифровой оборот заключений консилиумов и описаний операций, а также уточнить права Национальной службы здравоохранения (NVD) на обработку определенных данных, накопленных в системе. Это предусматривают подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров о единой электронной информационной системе отрасли здравоохранения.
Цель поправок — цифровизация медицинских данных и обеспечение их доступности в системе e-veselība, чтобы способствовать более эффективному использованию ресурсов здравоохранения. Одновременно планируется определить, какие именно данные, накопленные в e-veselība, NVD вправе обрабатывать для выполнения задач, предусмотренных Законом о правах пациентов.
Сейчас правила не предусматривают ни подачу заключений консилиума, ни описаний операций в систему e-veselība, а также не обеспечивают их доступность там. В Минздраве указывают, что эти документы являются важной частью медицинского анамнеза пациента, поэтому целесообразно обеспечить их централизованную доступность как для самого пациента, так и для медицинских работников.
Поправки предусматривают дополнение правил новыми приложениями, которые определят содержание заключения консилиума и описания операции, а также порядок их подачи. Медицинские учреждения смогут передавать эти данные в e-veselība через свои интегрированные с системой информационные системы, и делать это нужно будет незамедлительно после утверждения заключения консилиума или подготовки описания операции.
До 31 августа 2027 года доступ медицинских работников к загруженным в e-veselība описаниям операций и заключениям консилиумов будет обеспечен только в том случае, если информационная система конкретного лечебного учреждения будет интегрирована с e-veselība для подачи и получения этих данных. С 1 сентября 2027 года доступ к этим данным получат все медицинские работники в порядке, предусмотренном Законом о правах пациентов и соответствующими правилами.
Предполагается, что с 1 сентября 2027 года пациенты смогут получать доступ в системе e-veselība к описаниям операций и заключениям консилиумов, в том числе к данным своих несовершеннолетних детей и лиц, предоставивших право доступа. Переходный период установлен потому, что соответствующие технические решения для доступа пациентов и медиков Латвийский центр цифрового здравоохранения планирует внедрить до августа 2027 года.
Одновременно поправки предусматривают определение перечня данных, включенных в систему e-veselība, которые NVD будет вправе обрабатывать. Речь идет об отчетах об амбулаторном обследовании и лечении пациента, направлениях на получение амбулаторных и стационарных услуг, выписках-эпикризах, листах нетрудоспособности, электронных рецептах, информации из карт вызова неотложной медицинской помощи и результатах лабораторных исследований.
Эти данные нужны NVD для администрирования, планирования и организации оплачиваемых из государственного бюджета услуг здравоохранения, а также для анализа данных, статистики, контроля за расходованием бюджетных средств и обеспечения организованного государством скрининга онкологических заболеваний.
Также планируется уточнить регулирование документа «Выписка-эпикриз». Сейчас в системе e-veselība его обязаны подавать только стационарные лечебные учреждения, однако планируется, что это станет обязательным и для амбулаторных лечебных учреждений, в том числе дневных стационаров. Поправки предусматривают, что соответствующие данные должны будут вноситься в e-veselība незамедлительно, но не позднее чем в течение пяти рабочих дней после завершения эпизода лечения или выписки пациента из стационара.
Первыми лечебными учреждениями, которые обеспечат отправку в e-veselība заключений консилиумов и описаний операций, станут Детская клиническая университетская больница, Рижская Восточная клиническая университетская больница и Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня.
У остальных лечебных учреждений, использующих локальные информационные системы обработки данных пациентов, будет возможность интегрировать их с e-veselība, обеспечив обмен данными по новым документам. Дополнительное финансирование на проведение такой интеграции не предусмотрено, поэтому внедрение нового функционала учреждения смогут осуществлять постепенно, в соответствии со своими возможностями.
Реализация поправок потребует дополнительных средств из госбюджета на поддержку решений, разработанных в рамках проекта.
В аннотации указано, что в 2026 году на это потребуется 207 136 евро, а с 2027 года ежегодно — 414 271 евро. Министерство здравоохранения планирует запросить необходимое финансирование в порядке, установленном нормативными актами.
Расходы на поддержку необходимы для обеспечения непрерывной работы системы, ее соответствия нормативным, технологическим и кибербезопасностным требованиям, а также для предотвращения рисков для здоровья пациентов и защиты чувствительных данных.
Поправки разработаны для реализации цели, установленной в Стратегии цифрового здравоохранения до 2029 года, — сделать электронную медицинскую карту пациента главным централизованным хранилищем медицинских данных в системе e-veselība.