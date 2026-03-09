Ремонт дорог в Латвии под угрозой - что может помешать на этот раз?

Как сообщалось, рост цен на нефть в понедельник продолжается, и они уже достигли самого высокого уровня с 2022 года, при этом резко дорожает также газ. Цена нефти марки Brent выросла на 15% до 103,54 доллара США за баррель, цена нефти WTI - на 15% до 107,35 доллара за баррель.