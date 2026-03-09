Ремонт дорог в Латвии под угрозой - что может помешать на этот раз?
Цены на битум взлетели на четверть всего за несколько дней, и под угрозой оказались дорожные проекты по всей Латвии. Latvijas valsts ceļi предупреждает: если рынок не стабилизируется, часть работ придётся заморозить, а старые договоры — пересматривать.
Как подчеркивает предприятие, рост цен на нефть из-за войны между США и Ираном напрямую влияет на стоимость битума, и его цена резко выросла - за несколько дней она увеличилась на четверть, при этом существует вероятность дальнейшего роста.
Как сообщили в LVC, по уже начатым закупкам на автодорожные работы будут продлены сроки подачи предложений, что позволит предприятиям подать предложения в соответствии с изменениями на рынке. После этого в зависимости от стоимости строительных работ будет принято решение о результатах закупок.
В то же время, как указали в LVC, существует вероятность, что часть проектов не будет реализована, а также потребуется индексация ранее заключенных договоров, если ситуация на рынке битума не улучшится или еще больше ухудшится.
Как сообщалось, рост цен на нефть в понедельник продолжается, и они уже достигли самого высокого уровня с 2022 года, при этом резко дорожает также газ. Цена нефти марки Brent выросла на 15% до 103,54 доллара США за баррель, цена нефти WTI - на 15% до 107,35 доллара за баррель.
Экономисты предупреждают, что потребители и предприятия во всем мире в течение нескольких недель или даже месяцев могут сталкиваться с ростом цен на топливо, даже если война быстро завершится, поскольку поставщикам нефти будет сложно быстро восстановить работу с учетом поврежденных заводов, нарушенной логистики и повышенных рисков транспортировки товаров.