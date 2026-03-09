10 000 подписей за выходные: латвийцы протестуют против урезания доплат за сверхурочные. Поможет ли это?

В то же время руководитель фракции "Новое Единство" Эдмунд Юревицс указал, что при изменении Закона о труде стопроцентная доплата за работу в праздничные дни будет сохранена. Он подчеркивает, что двойная оплата 4 мая, 18 ноября и в другие праздничные даты не изменится, тогда как в обычные рабочие дни доплата за сверхурочную работу может составлять 50%.