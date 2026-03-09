10 000 подписей за выходные: латвийцы протестуют против урезания доплат за сверхурочные. Поможет ли это?
На портале общественных инициатив Manabalss.lv в выходные начался сбор подписей за остановку поправок, предусматривающих сокращение доплат за сверхурочную работу и работу в праздничные дни. Всего за два дня инициативу подписали более 10 000 человек.
Представитель инициативы призывает остановить поспешное изменение статьи 68 Закона о труде и сохранить нынешнее регулирование, которое обеспечивает работникам справедливую оплату за сверхурочную работу и работу в праздничные дни. Указано, что результаты голосования 4 марта в Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам были приняты в спешке и без ясного экономического обоснования, что создает юридические противоречия и существенно снижает доходы работающих.
По мнению авторов инициативы, недопустимо снижать доплату за сверхурочную работу со 100% до 50% и доплату за работу в праздничные дни до 75%. Кроме того, в результате голосования из закона фактически исчезла доплата за обычную работу в праздничный день. Автор подчеркивает, что такие изменения навредят благосостоянию работников, снизят мотивацию и создадут социальную несправедливость.
Инициатива требует сохранить существующие гарантии, укрепить правовую определенность и не допустить, чтобы работающие потеряли значительную часть доходов в условиях инфляции.
На момент написания статьи инициативу поддержало более 13 000 латвийцев.
В то же время руководитель фракции "Новое Единство" Эдмунд Юревицс указал, что при изменении Закона о труде стопроцентная доплата за работу в праздничные дни будет сохранена. Он подчеркивает, что двойная оплата 4 мая, 18 ноября и в другие праздничные даты не изменится, тогда как в обычные рабочие дни доплата за сверхурочную работу может составлять 50%.
Против сокращения доплат за сверхурочную работу и работу в праздничные дни выступает также депутат Селма Теодора Левренце, указывая, что партия «Прогрессивные» может не поддержать такие изменения во втором чтении.
Ранее Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам поддержала поправки, предусматривающие 50% доплату за сверхурочную работу и 75% — за сверхурочную работу в праздничные дни, проголосовав за предложение Ингриды Цирцене. После голосования было отмечено, что из закона фактически исчезла доплата за работу в праздничный день, если это не сверхурочная работа.
Работодатели поддерживают снижение доплат ради повышения конкурентоспособности, тогда как Союз свободных профсоюзов Латвии продолжает настаивать на сохранении 100-процентной оплаты сверхурочной работы, предупреждая о значительном снижении доходов работников и налоговых поступлений в бюджет.