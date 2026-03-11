В Риге прошел латвийско-чешский бизнес-форум: новые возможности сотрудничества в сфере оборонных технологий и биотехнологий

Форум проходит в период, когда экономическое сотрудничество между Латвией и Чехией сохраняет стабильный объем и потенциал для дальнейшего роста. В 2024 году оборот торговли товарами и услугами между Латвией и Чехией достиг 743,5 миллиона евро (экспорт — 268,7 миллиона евро, импорт — 474,8 миллиона евро). В январе–ноябре 2025 года экспорт товаров из Латвии в Чехию достиг 221,8 миллиона евро (+8%), тогда как импорт составил 289,9 миллиона евро (–25%). В то же время в январе–сентябре 2025 года экспорт услуг из Латвии в Чехию достиг 62 миллионов евро (+82%), а импорт услуг — 75 миллионов евро (+79%).