В Риге прошел латвийско-чешский бизнес-форум: новые возможности сотрудничества в сфере оборонных технологий и биотехнологий
В Риге состоялся латвийско-чешский бизнес-форум «Партнерства в сфере обороны и безопасности, а также биотехнологий» (англ. Partnerships for defence and security // biotechnologies), собравший должностных лиц, предпринимателей, отраслевых экспертов и представителей академической среды обеих стран. Цель форума — укрепление практического сотрудничества в области инноваций двойного назначения, оборонных технологий, а также биотехнологий и коммерциализации инноваций.
Форум открыли президент Латвии Эдгар Ринкевич и президент Чешской Республики Петр Павел. С приветственными речами также выступили министр экономики Виктор Валайнис, министр обороны Андрис Спрудс и вице-президент Торговой палаты Чехии Радек Якубский.
Программа включала презентации латвийских и чешских институтов о потенциале сотрудничества, а также две тематические панельные дискуссии. В первой эксперты обсуждали будущие прорывные инновации в сфере оборонных технологий и безопасности, уделяя особое внимание технологиям двойного назначения и внедрению инноваций в сектор безопасности. Во второй панели анализировалась коммерциализация инноваций в биотехнологиях, включая перенос результатов исследований в промышленность, возможности международных проектов и привлечение финансирования для развития инноваций.
«Латвию и Чехию объединяет схожее понимание вопросов безопасности, инноваций и экономического развития. Оборонные технологии, инновации двойного назначения и биотехнологии — это сферы, в которых наши предприятия и научно-исследовательские учреждения могут выстраивать тесное и практическое сотрудничество. Такой бизнес-форум — важный шаг к созданию новых партнерских проектов, укреплению технологического потенциала Европы и созданию продуктов с высокой добавленной стоимостью для международных рынков», — подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.
«Сотрудничество предприятий и научно-исследовательских учреждений Латвии и Чехии имеет большой потенциал именно в наукоемких отраслях — в оборонных технологиях, инновациях двойного назначения и биотехнологиях. Форум позволяет не только обменяться опытом, но и определить конкретные проекты, в которых можно объединить науку, бизнес и международное финансирование, чтобы превращать идеи в конкурентоспособные на рынке решения», — отметила заместитель директора Латвийского агентства инвестиций и развития Лаура Штровалде.
Во время форума Рижский университет имени Страдиня (RSU) и чешская компания MB Pharma подписали протокол о намерениях (Letter of Intent) о подготовке и подаче совместной проектной заявки в программу Eurostars (EUREKA) в рамках конкурса, который пройдет в феврале–марте 2026 года. Планируемый проект сосредоточен на исследовании и разработке новых бактериофагов для более эффективного и персонализированного лечения бактериальных инфекций, что позволит решать растущую проблему антимикробной резистентности.
Продекан по науке медицинского факультета RSU Карлис Раценис заявил:
«Подписание этого соглашения позволит укрепить сотрудничество между RSU и чешской компанией MB Pharma, формируя более тесные партнерские отношения в сфере исследований. Это первый шаг к долгосрочному сотрудничеству с целью привлечения финансирования для исследований фагов, поскольку уже на следующей неделе после подписания соглашения мы подадим проектную заявку на конкурс проектов EUROSTARS».
В рамках форума были также организованы индивидуальные встречи предпринимателей с потенциальными партнерами, чтобы определить конкретные возможности сотрудничества между латвийскими и чешскими компаниями, научно-исследовательскими учреждениями и институциональными партнерами. Одновременно проходили и институциональные переговоры, в том числе между торговыми палатами Латвии и Чехии, о дальнейших направлениях сотрудничества.
Сегодня программу делегации дополнят визиты в латвийские компании и научно-исследовательские учреждения в сфере оборонных технологий и биотехнологий, в том числе в Redwire Defence Tech (Edge Autonomy), Латвийский институт органического синтеза, Tet, VR Cars, Рижский университет имени Страдыня и клиническую университетскую больницу RSU, чтобы ознакомиться с инновационной экосистемой Латвии и ее технологическими компетенциями.
Форум проходит в период, когда экономическое сотрудничество между Латвией и Чехией сохраняет стабильный объем и потенциал для дальнейшего роста. В 2024 году оборот торговли товарами и услугами между Латвией и Чехией достиг 743,5 миллиона евро (экспорт — 268,7 миллиона евро, импорт — 474,8 миллиона евро). В январе–ноябре 2025 года экспорт товаров из Латвии в Чехию достиг 221,8 миллиона евро (+8%), тогда как импорт составил 289,9 миллиона евро (–25%). В то же время в январе–сентябре 2025 года экспорт услуг из Латвии в Чехию достиг 62 миллионов евро (+82%), а импорт услуг — 75 миллионов евро (+79%).
В Латвии также работают 90 предприятий с чешским капиталом. По данным на январь 2026 года, Чехия занимает 25-е место по объему иностранных вложений в основной капитал предприятий, который составляет 41,7 миллиона евро.
