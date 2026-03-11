Никаких соцсетей до 15 лет: в Латвии готовы расстроить подростков ради их же блага
Все больше данных подтверждают, что раннее погружение детей в цифровую среду связано с ухудшением психического здоровья. Латвия присоединяется к странам, которые готовы пересмотреть правила доступа к интернету до 15 лет.
Учитывая опыт Австралии и других стран, общество должно ответственно оценивать присутствие детей в цифровой среде и рассмотреть способы сокращения неконтролируемого использования интернета до 15 лет, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери через своего советника Илону Ошу.
По его мнению, ухудшение психического здоровья детей в Европе требует скоординированного и многоотраслевого подхода. На недавней неформальной встрече министров здравоохранения ЕС Латвия вместе с другими странами заявила, что растущие проблемы психического здоровья детей и молодежи нельзя решать изолированными мерами.
Во время своего визита на Кипр министр подчеркнул уязвимость детей перед дезинформацией и манипулятивным контентом в цифровой среде, что, по его словам, усиливает необходимость создания более безопасной цифровой среды.
Анализ Организации экономического сотрудничества и развития и международные исследования все чаще демонстрируют устойчивую связь между активным использованием социальных сетей в раннем подростковом возрасте и повышенным риском депрессии, тревожности и нарушений сна.
Подобные инициативы в настоящее время обсуждаются в ряде других стран ЕС.