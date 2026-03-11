Организаторы раскрыли, кто выйдет на сцену перед первым концертом Primal Fear в Латвии

Дебютный альбом 2015 года "Fear" стал данью уважения старому доброму трэш-металу. Хотя он был в целом хорошо принят, сами участники группы не были полностью удовлетворены звучанием современных трэш-метал групп. Поэтому Phrenetix прибегли к экспериментам и стали более мелодичными, оригинальными, сохраняя при этом традиционный драматичный стиль и определенную агрессию. Эта тенденция подтверждается вторым альбомом группы "Exuviae" (2021) и последним синглом Rise, выпущенным в 2025 году, который они обещают дополнить EP в этом году.