Организаторы раскрыли, кто выйдет на сцену перед первым концертом Primal Fear в Латвии
Литовская трэш-метал группа Phrenetix подтверждена в качестве разогревающей на протяжении всего Балтийского тура Primal Fear, который начнется 27 марта выступлением в таллиннском клубе Helitehas, продолжится 28 марта в рижском зале Palladium и завершится 29 марта в вильнюсском клубе Loftas.
Основанная в 2012 году, группа Phrenetix творчески подходит к жанру трэш-метала, развивая и расширяя его границы. Быстрая, техничная и безудержная, но в то же время мелодичная - Phrenetix стремится сочетать дух вечеринки с честным и свежим взглядом на классическую метал-музыку.
Во главе группы вокалистка, гитаристка и основной автор песен Лина, которая с детства любила петь и мечтала выступать на сцене. Но поворотным моментом стало первое знакомство с музыкой Metallica: "С того самого момента я поняла, чем именно хочу заниматься в жизни. И это - стать профессиональным музыкантом". Дополнительно Лина оттачивала свой талант в Литовской музыкальной академии. В состав группы также входят второй гитарист Паулюс, басист Даумантас и барабанщик Гедиминас.
Дебютный альбом 2015 года "Fear" стал данью уважения старому доброму трэш-металу. Хотя он был в целом хорошо принят, сами участники группы не были полностью удовлетворены звучанием современных трэш-метал групп. Поэтому Phrenetix прибегли к экспериментам и стали более мелодичными, оригинальными, сохраняя при этом традиционный драматичный стиль и определенную агрессию. Эта тенденция подтверждается вторым альбомом группы "Exuviae" (2021) и последним синглом Rise, выпущенным в 2025 году, который они обещают дополнить EP в этом году.
Phrenetix признают эмоциональную связь с аудиторией как важный источник вдохновения. Именно поэтому они стараются выступать как можно чаще. Помимо концертов в родной Литве, нескольких европейских туров (2023 и 2024 годы) и выступлений на разогреве у таких звёзд, как Testament и UDO, значимым событием в их карьере стало выступление на крупнейшем европейском метал-фестивале "Wacken Open Air" (2018) и португальском "Bairrada Metalfest" (2023).
Нет сомнений - каждое выступление Phrenetix будет громким, быстрым и агрессивным, но в то же время мелодичным, даря любителям метала свежий взгляд на жанр.
Напоминаем, что 28 марта немецкая пауэр-металл группа Primal Fear даст свой первый концерт в Латвии, в зале Palladium Rīga. Группа, имеющая за плечами стаж в почти три десилетия и выпустившая 15 студийных альбомов, порадует рижскую публику сочными гитарными риффами, стремительным барабанным ритмом и мощным вокалом вокалиста Ральфа Шиперса.
Сет-лист составлен таким образом, чтобы представить как лучшие композиции с последнего альбома "Domination" - The Hunter, Tears of Fire, Destroyer, I Am the Primal Fear, Hallucinations, - так и богатый каталог хитов, накопленных за годы работы - The End Is Near, Chainbreaker, Metal Is Forever, Seven Seals, King of Madness, Running in the Dust, Nuclear Fire и другие.