Просыпаетесь и не можете пошевелиться? Ученые объяснили пугающий феномен, который переживают многие люди
Вы когда-нибудь просыпались и понимали, что не можете пошевелиться, а в комнате будто кто-то есть? Для сотен тысяч людей это не сюжет фильма ужасов, а пугающая реальность. Новые данные показывают, что почти миллион жителей Великобритании переживает сонный паралич — состояние, при котором человек просыпается, но его тело остается полностью обездвиженным, а сознание может создавать жуткие галлюцинации.
Для большинства людей кровать — это убежище: место, где можно расслабиться и восстановить силы после долгого дня. Но для Мелиссы Остин все было иначе. Засыпание нередко означало пробуждение в ловушке — она не могла пошевелиться, а над ней нависали пугающие видения, пишет Daily Mail.
28-летняя жительница графства Вустершир вспоминает один особенно кошмарный эпизод. «Я проснулась, но не могла двигаться. Все мое тело будто замерло — я не понимала, сплю я или уже проснулась. В конце кровати стояла огромная черная фигура. Это не казалось сном — это было похоже на реальность. Потом она начала забираться на кровать и словно придавила меня. Я пыталась закричать, но не могла издать ни звука. Я действительно чувствовала то, что могу описать только как ее дыхание у себя на лице».
Как бы странно это ни звучало, опыт Мелиссы вовсе не уникален. Это признанное расстройство сна, известное как сонный паралич, и сейчас о нем активно говорят в интернете.
Исследование, проведенное по заказу компании Hillarys, которая анализировала поисковые запросы и обсуждения расстройств сна в социальных сетях, показало: примерно 980 тысяч человек в Великобритании сталкиваются с сонным параличом.
Cонный паралич — это временная неспособность двигаться или говорить во время засыпания или пробуждения, часто сопровождаемая яркими и пугающими галлюцинациями.
Интерес к этому состоянию, похоже, резко растет. Анализ показал, что за последнюю неделю число поисковых запросов о сонном параличе увеличилось на 31 процент, а связанный контент собрал почти 300 тысяч поисков в TikTok.
Один только хештег #SleepParalysisDemon за последние шесть месяцев искали более 1,1 миллиона раз. Пользователи делятся пугающими историями от первого лица — о теневых фигурах, давлении на грудь и ощущении, что в комнате кто-то есть.
Такие эпизоды обычно длятся от нескольких секунд до нескольких минут. В это время люди могут испытывать сильный страх, видеть рядом темные фигуры или чувствовать давление на груди.
У Мелиссы первый эпизод произошел, когда ей было всего 16 лет.
«Когда это случилось впервые, я даже не знала, как это назвать. Я рассказала маме, и она решила, что мне просто приснился кошмар. Но я понимала, что это не так. С тех пор это происходило много раз — чаще всего, когда я испытывала сильный стресс. Даже сейчас я иногда боюсь ложиться спать, потому что не знаю, повторится ли это снова».
Почему возникает сонный паралич
Ученые объясняют, что это явление происходит, когда мозг просыпается раньше тела, которое остается временно парализованным.
Том Коулман, исследователь сна из компании Hillarys, объясняет, что такие эпизоды возникают во время REM-фазы сна (фазы быстрых движений глаз) — именно в этот период сны наиболее яркие.
«Во время REM-сна мозг очень активен — почти так же, как во время бодрствования, и именно тогда возникают яркие сновидения. Одновременно большинство произвольных мышц отключается — это защитный механизм, называемый REM-атонией. Он предотвращает физическое воспроизведение снов.
Сонный паралич возникает, когда этот механизм нарушается: мозг просыпается, а тело остается в состоянии паралича. Образы из сновидений могут проникать в состояние бодрствования, вызывая галлюцинации».
Такие галлюцинации могут ощущаться чрезвычайно реалистично.
«Люди могут чувствовать присутствие постороннего, видеть теневые фигуры, ощущать давление на груди или думать, что в комнате находится кто-то еще. При этом дыхание остается нормальным — ощущение давления возникает из-за расслабления скелетных мышц, тогда как диафрагма продолжает работать».
Обычно эпизод проходит в течение нескольких минут, но может казаться гораздо более длительным, потому что восприятие времени в этот момент искажается.
Что провоцирует это состояние
Хотя сонный паралич может быть очень пугающим, специалисты подчеркивают: он не опасен и чаще всего связан с нарушениями сна.
Наиболее распространенные причины:
- недосыпание
- нерегулярный режим сна
- смена часовых поясов
- ночные смены
- стресс и тревожность
В редких случаях он может быть связан с такими состояниями, как нарколепсия.
Как снизить риск приступов
Улучшение привычек сна может значительно уменьшить вероятность эпизодов.
Эксперты рекомендуют:
- придерживаться стабильного режима сна
- спать 7–9 часов в сутки
- ложиться и вставать в одно и то же время, даже по выходным
Также полезно снижать уровень стресса перед сном:
- не пользоваться телефоном или ноутбуком минимум за час до сна
- держать спальню темной и прохладной
- практиковать дыхательные упражнения или медитацию
Положение тела во время сна тоже может иметь значение. Некоторые исследования показывают, что сонный паралич чаще возникает, когда человек спит на спине, поэтому иногда помогает сон на боку.
Кроме того, специалисты советуют избегать тяжелой пищи, алкоголя, кофеина и никотина поздно вечером.
Если эпизоды происходят часто или протекают тяжело, врачи могут рекомендовать когнитивно-поведенческую терапию бессонницы или, в редких случаях — при связи с нарколепсией — медикаментозное лечение для стабилизации сна.
Хотя переживания во время сонного паралича могут быть крайне пугающими, специалисты подчеркивают: само состояние обычно безвредно и проходит, когда нормализуется режим сна.