Жителям Латвии сообщили о новом порядке получения отправлений через пакоматы Latvijas Pasts

Решение доступно всем бизнес-клиентам, которые заключили соглашение о его использовании. При подготовке отправления в пакомат отправитель должен указать персональный код получателя, который в системе шифруется и затем безопасно используется в процессе идентификации. Получить отправление в пакомате можно только после авторизации через Smart-ID или eParaksts.