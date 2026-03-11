Жителям Латвии сообщили о новом порядке получения отправлений через пакоматы Latvijas Pasts
В сети пакоматов Latvijas Pasts появится новая проверка.
В Латвии

Жителям Латвии сообщили о новом порядке получения отправлений через пакоматы Latvijas Pasts

VAS Latvijas Pasts, управляющее самой широкой и доступной сетью пакоматов в Латвии, объявило о новой услуге — идентификации личности у пакомата. Теперь адресат сможет получить отправление, подтвердив свою личность с помощью Smart-ID или eParaksts.

Latvijas Pasts — единственный почтовый оператор в стране, который предлагает такую услугу в сети пакоматов.

Новая функция сочетает строгие требования безопасности и удобство для клиентов: адресаты смогут получать персонально адресованные отправления в удобное для себя время и в удобном месте. Идентификация с помощью Smart-ID или eParaksts фактически заменяет проверку документов, что позволяет использовать сеть пакоматов и для отправлений с повышенными требованиями к безопасности.

Новое решение открывает дополнительные возможности для отраслей, где необходима безопасная и персонализированная выдача отправлений, в том числе для телекоммуникационной и финансовой сфер, фармацевтики и здравоохранения. Это расширяет возможности организовать выдачу определенных товаров, например рецептурных медикаментов, обеспечивая как соблюдение нормативных требований, так и удобный доступ к услугам пакоматов вне обычного рабочего времени.

Решение доступно всем бизнес-клиентам, которые заключили соглашение о его использовании. При подготовке отправления в пакомат отправитель должен указать персональный код получателя, который в системе шифруется и затем безопасно используется в процессе идентификации. Получить отправление в пакомате можно только после авторизации через Smart-ID или eParaksts.

