Готовятся новые правила для многоквартирных домов: какие преимущества они дадут владельцам?
В Сейме поддержали изменения в закон о квартирной собственности, которые могут упростить управление многоквартирными домами. Поправки касаются парковочных мест, кладовых, правил голосования жильцов и принятия решений о развитии общего имущества.
Комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений во втором чтении поддержала поправки к закону о квартирной собственности. Они предусматривают введение права отдельного пользования общими объектами — например, парковочными местами и кладовыми — а также уточняют порядок принятия решений владельцами квартир.
Как сообщили в пресс-службе Сейма, цель поправок — сделать управление многоквартирными домами более современным и удобным для собственников квартир. Изменения предусматривают как новые решения для использования общей инфраструктуры, так и более понятный порядок принятия решений внутри сообщества владельцев квартир.
Председатель комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений Олег Буров отметил, что поправки дадут владельцам квартир новые возможности.
«На практике мы видим, что многие ситуации остаются без решения только потому, что владельцы квартир не могут договориться и принять решение. Изменения также помогут развитию новых проектов, связанных с созданием общей инфраструктуры в жилых кварталах», — сказал он.
Чтобы решить ситуации, когда жителям необходимо использовать или приобрести отдельные объекты — например, парковочные места, кладовые, части крыши или фасада — в закон планируется ввести институт права отдельного пользования. Это позволит передавать такие права другому владельцу квартиры и регистрировать их в земельной книге, обеспечивая понятный и безопасный оборот таких объектов.
По мнению парламента, это поможет устранить распространенную проблему, когда объекты общего пользования трудно использовать или передать другому владельцу, что создает путаницу для жителей и застройщиков новых проектов.
Поправки также предусматривают, что владелец квартиры сможет предложить создать парковочное место для людей с инвалидностью. Это должно улучшить доступность среды на территории многоквартирных домов. Комиссия продолжит работу над этим предложением, чтобы найти наиболее подходящее юридическое решение.
Чтобы улучшить работу сообщества владельцев квартир, изменения предусматривают более четкое определение того, кто и как представляет интересы жильцов в отношениях с третьими лицами и в суде. Согласно поддержанной редакции закона, если владельцы не выбрали другого представителя, от имени сообщества будет действовать управляющий домом.
Также установлено, что договоры займа от имени сообщества могут заключаться только после общего решения владельцев квартир.
Поправки предусматривают и пересмотр порогов голосов, необходимых для принятия решений. Они будут зависеть от важности рассматриваемого вопроса. Это должно сократить ситуации, когда из-за невозможности договориться откладываются необходимые ремонты, инвестиции или другие решения, связанные с развитием общего имущества.
Если владельцы квартир не могут принять решение, но оно объективно необходимо, собственник квартиры сможет обратиться в суд с требованием признать такое решение принятым. Это поможет предотвратить длительное бездействие, которое может привести к угрозам безопасности или финансовым потерям для всех владельцев.
Одновременно уточняется и процедура оспаривания решений, включая сроки и порядок защиты прав собственников.
Законопроект также предусматривает создание нового регулирования, которое позволит владельцам домов, расположенных на разных земельных участках, устанавливать совместное использование инфраструктуры. Это особенно важно для новых жилых проектов, где часто необходимо создавать общие дороги, парковки, детские площадки или зоны отдыха для нескольких соседних зданий.
Планируется, что во втором чтении Сейм рассмотрит поправки к закону о квартирной собственности 26 марта.