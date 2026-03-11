Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон снялась в самой откровенной фотосессии в своей карьере
Актриса Дакота Джонсон недавно приняла участие в провокационной фотосессии, рекламируя нижнее белье бренда Calvin Klein. На одной из фотографий она рекламирует бюстгальтер, прикрывая обнаженную нижнюю часть тела книгой, а рекламируя трусики — прикрывает грудь распущенными волосами.
Дакота Джонсон наиболее известна по роли в трилогии «Пятьдесят оттенков серого». Она является дочерью актеров Мелани Гриффит и Дона Джонсона. Дочь пошла по стопам своей знаменитой матери, чья карьера также во многом расцвела благодаря сценам с обнажением.
Джейми Дорнан, Дакота Джонсон, Рита Ора на премьере фильма «50 оттенков свободы» в Париже
Благодаря новой фотосессии для нижнего белья Calvin Klein Дакота Джонсон вновь предстала в провокационном образе. 36-летняя актриса для рекламных снимков позировала то без верхней, то без нижней части белья, оставляя очень мало простора для воображения.
calvin klein x dakota johnson campaign could’ve single-handedly saved the sony's spider-man universe if it came out during madame web pic.twitter.com/nHYjO83yif— oppenhumour (@oppenhumour) March 11, 2026
Рассказывая о том, что у нее более 30 пар джинсов, Дакота выглядела очень свободно и комфортно, когда позировала перед камерой в брюках с высокой талией и без одежды на верхней части тела. В этой фотосессии Дакота выглядела захватывающе, демонстрируя безупречную фигуру и слегка загорелую кожу, прикрывая самые интимные места длинными волосами и различными предметами.
Dakota Johnson para a Calvin Klein. pic.twitter.com/hmP2PJ0R04— CINEMA 505 (@CINEMA505) March 9, 2026
Отвечая на вопрос, почему она согласилась на это сотрудничество, Джонсон сказала: «Работа с Calvin Klein именно сейчас кажется очень симбиотической (взаимовыгодной), учитывая тот этап моей жизни, на котором я сейчас нахожусь... Я чувствую себя очень спокойной и уравновешенной. Я провожу много времени дома и чувствую себя очень комфортно в своем теле. Участие в рекламной кампании джинсов и нижнего белья, в которой присутствует нежная чувственность, показалось мне истинным отражением того этапа в моей жизни, на котором я нахожусь сейчас».
Говоря о том, как она воспринимает сексуальность с возрастом, актриса добавила: «Я думаю, что самая сексуальная одежда — это та, в которой ты чувствуешь себя уверенно в своем теле... Хорошее ощущение в одежде, которую ты носишь, меняет твою энергию и внешний вид. Иногда большая, поношенная футболка может быть самой сексуальной вещью в мире, а роскошное кружевное белье — заставлять чувствовать себя неуверенно. Для меня все решает то, как это заставляет меня себя чувствовать».
🎥 | Dakota Johnson para la nueva campaña de Calvin Klein. pic.twitter.com/X8rFQOdBZn— Dakota Johnson Argentina (@DakoholicsArg) March 9, 2026
Ранее Дакота рассказывала и о том, как заботится о себе. Для ее самочувствия ключевую роль играют сон и принятие ванны. В 2023 году она говорила: «У меня нет постоянного времени подъема. Это зависит от того, что происходит в моей жизни. Если я не работаю, если у меня свободный понедельник, я буду спать столько, сколько смогу. Сон — главный приоритет моей жизни». Дакота, признавшаяся, что может спать до 14 часов в сутки, также рассказала, что обожает принимать ванну, потому что это помогает ей чувствовать себя лучше. «Я пойду в ванну в любое время и в любой момент дня. Если среди дня у меня вдруг появится мысль: “Боже, что происходит в этом мире?”, я сразу же иду в ванну. Вода действительно помогает мне восстановить равновесие».
Говоря о тренировках и диете, она добавила: «Я много занимаюсь горячей йогой, пилатесом и силовыми тренировками. Утром я пью кофе как можно быстрее. Мне очень нравится овсяный flat white».