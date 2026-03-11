Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон снялась в самой откровенной фотосессии в своей карьере

Ранее Дакота рассказывала и о том, как заботится о себе. Для ее самочувствия ключевую роль играют сон и принятие ванны. В 2023 году она говорила: «У меня нет постоянного времени подъема. Это зависит от того, что происходит в моей жизни. Если я не работаю, если у меня свободный понедельник, я буду спать столько, сколько смогу. Сон — главный приоритет моей жизни». Дакота, признавшаяся, что может спать до 14 часов в сутки, также рассказала, что обожает принимать ванну, потому что это помогает ей чувствовать себя лучше. «Я пойду в ванну в любое время и в любой момент дня. Если среди дня у меня вдруг появится мысль: “Боже, что происходит в этом мире?”, я сразу же иду в ванну. Вода действительно помогает мне восстановить равновесие».