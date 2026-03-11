"Такова цена нашей зависимости": европейцы уже заплатили 3 млрд евро за войну на Ближнем Востоке
10 дней войны на Ближнем Востоке — и европейцы уже заплатили три лишних миллиарда евро за топливо. Брюссель наконец называет цифры и думает, как остановить рост цен.
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, что война на Ближнем Востоке уже обошлась жителям Европы в несколько миллиардов евро из-за роста цен на энергоносители. «С начала этого конфликта цены на газ выросли на 50%, а на нефть — на 27%», — сказала фон дер Ляйен, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге.
«Если выразить это в евро, то десять дней войны уже обошлись налогоплательщикам Европы в дополнительные три миллиарда евро на импорт ископаемого топлива. Такова цена нашей зависимости», — подчеркнула глава ЕК.
Она сообщила, что ЕК сейчас оценивает возможность введения мер по снижению затрат на энергоносители, в том числе установления потолка цен на топливо.
Фон дер Ляйен отметила, что недавние усилия по диверсификации поставщиков ископаемого топлива помогли ограничить последствия ближневосточного конфликта. «Однако это не означает, что мы застрахованы от колебаний цен. Энергетические рынки глобальны. Пока мы импортируем значительную часть ископаемого топлива из нестабильных регионов — мы уязвимы и зависимы», — заявила она.