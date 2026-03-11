"Такова цена нашей зависимости": европейцы уже заплатили 3 млрд евро за войну на Ближнем Востоке

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, что война на Ближнем Востоке уже обошлась жителям Европы в несколько миллиардов евро из-за роста цен на энергоносители. «С начала этого конфликта цены на газ выросли на 50%, а на нефть — на 27%», — сказала фон дер Ляйен, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге.