Печально известный SPA в Резекне в прошлом году принес самоуправлению почти 600 тысяч евро убытков
Самоуправление Резекне уже более пяти лет пытается найти инвесторов или арендаторов для SPA-центра стоимостью более семи миллионов евро, расположенного на берегу озеро Ковшу. Однако на последнем аукционе, который предусматривал заключение договора аренды на 30 лет, не нашлось ни одного претендента.
Начальная цена аренды составляла 3720 евро в месяц. При этом одним из условий самоуправления было создание не менее 15 новых рабочих мест и вложение в предприятие дополнительных 500 000 евро. Пока найти арендатора для SPA-центра не удается, содержание помещений становится серьезной нагрузкой для бюджета города.
Согласно публично доступным данным, в 2025 году эти расходы достигли почти 600 тысяч евро.
Эксперты, опрошенные Латвийское телевидение, скептически оценивают как сам проект рекреационного центра, так и привлекательность Резекне для инвесторов — особенно без активной рекламной кампании. «Нужно рекламировать направление на международных и местных рынках, проводить мероприятия. А не просто что-то строить», — отметил член правления туристической компании Baltic Travel Group Владислав Корягин.
По его словам, у города есть еще одна серьезная проблема — нехватка современных гостиниц. Даже если SPA-комплекс заработает, гостям попросту негде будет остановиться на ночь. «Трудно представить, что, например, мы приедем туда, посмотрим Резекне, сходим в SPA, а потом нам негде будет переночевать», — сказал Корягин.
Самоуправление Резекне признает, что может изменить условия аукциона и снизить требования к инвесторам, чтобы привлечь больше заинтересованных сторон. Если арендатора не удастся найти до конца 2028 года, городу, возможно, придется вернуть почти 7 миллионов евро финансирования, предоставленного Центральным агентством финансов и договоров.