Печально известный SPA в Резекне в прошлом году принес самоуправлению почти 600 тысяч евро убытков

По его словам, у города есть еще одна серьезная проблема — нехватка современных гостиниц. Даже если SPA-комплекс заработает, гостям попросту негде будет остановиться на ночь. «Трудно представить, что, например, мы приедем туда, посмотрим Резекне, сходим в SPA, а потом нам негде будет переночевать», — сказал Корягин.