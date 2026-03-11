В Латвии объяснили, при каком сценарии товары в магазинах могут подорожать уже осенью

В то же время изменения розничных цен не всегда напрямую связаны с геополитическими процессами. Нередко их определяют и сезонные факторы, и ситуация в отдельных отраслях. В качестве примера можно привести рост цен на кофе, который в последнее время был связан с более слабым урожаем в основных странах-производителях. Похожая ситуация несколько лет назад наблюдалась и на рынке оливкового масла, когда из-за засухи в Европе существенно сократился урожай оливок, что вызвало резкий рост цен.