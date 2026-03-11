В Латвии объяснили, при каком сценарии товары в магазинах могут подорожать уже осенью
Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке, особенно в Иране, пока не оказала существенного влияния на розничные цены в Латвии. Однако представители отрасли указывают: если боевые действия затянутся, их последствия могут стать ощутимыми и на местном рынке — главным образом из-за роста цен на энергоресурсы и транспортных расходов.
Председатель правления SIA Latvijas Tirgotāju savienība (LaTS) Раймонд Окманис поясняет, что главным фактором в этой ситуации является продолжительность конфликта. Если напряженность в регионе снизится сравнительно быстро, рынок сможет стабилизироваться, и потребители, скорее всего, не почувствуют роста цен на товары повседневного спроса.
«Если эскалация военного конфликта продлится относительно недолго, колебания цен на топливо будут кратковременными, и в розничной торговле их практически не почувствуют. Рынок способен довольно быстро адаптироваться к таким потрясениям, если они не носят затяжного характера», — отмечает Окманис.
В свою очередь, если конфликт затянется и продлится более месяца, возможно и более широкое влияние на экономику. Цены на энергоресурсы в таких ситуациях обычно растут, а это постепенно отражается и на транспортных, и на логистических расходах. При этом в розничной торговле такие изменения, как правило, проявляются с временной задержкой.
«Если конфликт затянется, влияние на цены в Латвии может проявиться примерно с трехмесячной отсрочкой. Это означает, что потенциальное подорожание потребители могут почувствовать осенью, когда в цепочках поставок уже в полной мере отразятся возросшие издержки», — поясняет Окманис.
Экономисты также отмечают, что в настоящее время инфляция в Латвии по-прежнему остается относительно умеренной — в пределах примерно 2–3%, однако глобальные геополитические события могут создать дополнительное давление на цены в будущем. Рынок энергоресурсов особенно чувствителен к политическим потрясениям, и любая затяжная нестабильность может повлиять на динамику цен на нефть и топливо.
В то же время изменения розничных цен не всегда напрямую связаны с геополитическими процессами. Нередко их определяют и сезонные факторы, и ситуация в отдельных отраслях. В качестве примера можно привести рост цен на кофе, который в последнее время был связан с более слабым урожаем в основных странах-производителях. Похожая ситуация несколько лет назад наблюдалась и на рынке оливкового масла, когда из-за засухи в Европе существенно сократился урожай оливок, что вызвало резкий рост цен.
Окманис подчеркивает, что на формирование цен в розничной торговле влияет совокупность нескольких факторов, и геополитические события — лишь один из них.
«Потребители часто связывают изменения цен с международными событиями, однако в реальности на ценовую динамику влияют и сезонные колебания, и объем урожая, и стоимость поставок. Поэтому каждую ситуацию нужно оценивать в более широком контексте».
Розничная отрасль в Латвии в настоящее время продолжает работать в стабильном режиме, и торговцы внимательно следят за глобальными процессами, которые могут повлиять на поставки и уровень цен. Если конфликт на Ближнем Востоке не затянется, существенных ценовых колебаний для латвийских потребителей в ближайшее время не ожидается. Однако в случае более длительной геополитической напряженности не исключено, что влияние на розничные цены станет более заметным уже осенью этого года.