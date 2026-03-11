На фоне теплого марта в Латвии за две недели побиты уже десятки температурных рекордов.
Весна продолжает удивлять: в Латвии вновь зафиксированы новые рекорды тепла
В среду до 15:00 на десяти метеостанциях был побит температурный рекорд максимальной температуры воздуха для 11 марта, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самая высокая температура воздуха зафиксирована в Мерсрагсе, где столбик термометра поднялся до +13,3 градуса. Температурный рекорд обновлен и в Риге, где воздух прогрелся до +12,4 градуса. К трем часам дня температура воздуха составляла от +6,1 градуса в Лиепайском порту и +7,2 градуса в Айнажи до +13,3 градуса в Мерсрагсе.
Абсолютный рекорд тепла для 11 марта по всей Латвии составляет +14,9 градуса — такая температура была зарегистрирована год назад в Даугавпилсе.
За последние две недели температурные рекорды были побиты в течение восьми дней, всего обновлено 47 рекордов.