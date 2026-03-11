Весна продолжает удивлять: в Латвии вновь зафиксированы новые рекорды тепла

Самая высокая температура воздуха зафиксирована в Мерсрагсе, где столбик термометра поднялся до +13,3 градуса. Температурный рекорд обновлен и в Риге, где воздух прогрелся до +12,4 градуса. К трем часам дня температура воздуха составляла от +6,1 градуса в Лиепайском порту и +7,2 градуса в Айнажи до +13,3 градуса в Мерсрагсе.