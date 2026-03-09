Почему март - это уже время для SPF, даже если пляжный сезон еще далеко
Дерматологи напомнили, почему солнцезащитный крем стоит доставать уже в марте.
Март многие по привычке все еще воспринимают как «неопасный» месяц для кожи. Солнце кажется мягким, жары нет, а до лета еще далеко. Но именно в этом и кроется главная ошибка: ультрафиолет начинает работать заметно активнее уже в начале весны, и кожа получает повреждения даже тогда, когда на улице прохладно и не хочется думать о защите от солнца. Дерматологи рекомендуют использовать солнцезащитное средство круглый год на открытых участках кожи, а не только летом.

Одна из причин — UVA-лучи, которые отвечают не столько за быстрый ожог, сколько за фотостарение, пигментацию и накопительное повреждение кожи. Они присутствуют в течение всего года, проходят через облака и даже через оконное стекло. Это означает, что кожа может получать ежедневную дозу ультрафиолета не только на прогулке, но и в машине, у окна дома или в офисе.

Весной риск часто недооценивают еще и потому, что солнце пока не ощущается «сильным». Но ультрафиолет нельзя оценить по ощущениям: его не видно и не чувствуется. Всемирная организация здравоохранения указывает, что меры защиты особенно важны при ультрафиолетовом индексе 3 и выше. При этом облачность не гарантирует безопасности: даже в пасмурный день воздействие UV может оставаться значительным.

В марте к этому добавляется еще один фактор — после зимы кожа обычно более чувствительна. За холодные месяцы многие сталкиваются с сухостью, ослабленным кожным барьером, шелушением и раздражением. На таком фоне первые активные солнечные дни могут быстрее провоцировать покраснение, появление неровного тона и усиление чувствительности. Особенно это актуально для людей с розацеа, пигментацией, акне, а также для тех, кто использует кислоты, ретиноиды или другие активные средства в уходе.

Есть и чисто бытовой момент: в марте люди начинают дольше гулять, чаще сидят на солнце на террасах, больше времени проводят на улице. День становится длиннее, а значит, и случайного контакта с солнцем становится больше. При этом многие все еще не меняют зимние привычки ухода и не вводят SPF в ежедневную рутину, хотя именно весна — самый логичный момент для этого.

Важно понимать и другое: солнцезащитный крем — это не только про пляж и отпуск. Его задача — снижать ежедневное ультрафиолетовое воздействие, которое накапливается постепенно. Именно это накопительное повреждение связано с преждевременным старением кожи, появлением пигментных пятен и повышением риска рака кожи.

Для повседневного использования специалисты советуют выбирать средство с SPF не ниже 30 и с хорошей защитой от UVA. NHS рекомендует SPF не менее 30 и высокий уровень UVA-защиты; в европейской маркировке это может быть обозначение UVA в кружке. При этом важно помнить, что один только крем не решает все: он работает лучше в сочетании с очками, головным убором и привычкой не находиться долго под прямым солнцем.

Если речь идет об обычном городском режиме, в марте чаще всего достаточно наносить SPF утром на лицо, уши, шею и другие открытые участки кожи. Если же вы долго находитесь на улице, едете за город, сидите на весеннем солнце или активно гуляете днем, защиту нужно обновлять. Особенно внимательно к этому стоит относиться людям со светлой кожей, склонностью к пигментации и тем, у кого кожа быстро краснеет.

Еще один распространенный миф связан с витамином D: некоторые боятся, что ежедневный SPF якобы полностью перекроет его выработку. ВОЗ отмечает, что определенное количество UV действительно участвует в синтезе витамина D, но это не отменяет необходимости разумной защиты от избыточного солнца. То есть отказываться от SPF ради «полезного солнца» не стоит.

Именно поэтому март — не слишком ранний, а вполне правильный момент для возвращения солнцезащитного крема в ежедневный уход. Пока лето еще не началось, можно спокойно подобрать комфортное средство, которое не раздражает кожу, не конфликтует с макияжем и не ощущается тяжелым. А главное — вы успеете выработать привычку до тех месяцев, когда солнце действительно станет агрессивным.

