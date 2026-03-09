Почему март - это уже время для SPF, даже если пляжный сезон еще далеко

Для повседневного использования специалисты советуют выбирать средство с SPF не ниже 30 и с хорошей защитой от UVA. NHS рекомендует SPF не менее 30 и высокий уровень UVA-защиты; в европейской маркировке это может быть обозначение UVA в кружке. При этом важно помнить, что один только крем не решает все: он работает лучше в сочетании с очками, головным убором и привычкой не находиться долго под прямым солнцем.