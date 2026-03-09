9 марта в Латвии стало самым теплым за всю историю наблюдений; за неделю были побиты 32 рекорда тепла
В Латвии 9 марта стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений с 1924 года. Об этом в своем блоге сообщил редактор прогноза погоды на канале TV3 Мартин Бергштейн.
На большей части территории страны температура воздуха поднялась до +8…+13 градусов, а в Мерсрагсе воздух прогрелся до +14,7 градуса. Это сделало нынешнее 9 марта не только самым теплым днем с начала года, но и самым теплым 9 марта за всю историю наблюдений в Латвии.
Бергштейн отметил, что всего чуть более чем за неделю в стране уже были побиты 32 температурных рекорда тепла. Для сравнения: за весь холодный период февраля, по его словам, было установлено лишь 19 рекордов холода.
Согласно наблюдениям синоптика, на спутниковых снимках в этот день были видны и сахарские пылевые массы, которые под влиянием антициклона медленно кружили над регионом на высоте нескольких километров. Одновременно в Латвии продолжает сокращаться площадь снежного покрова. При этом в Рижском заливе льда по-прежнему остается много. Южный и юго-западный ветер подгоняет его к побережью Видземе, местами формируя ледяные нагромождения.
Отдельно Бергштейн обратил внимание на ситуацию на реках. По его словам, вечером, проезжая на поезде через Лиелупе у Елгавы, он заметил, что лед на реке стал темнее и тоньше, хотя еще не начал двигаться. Несмотря на заметное потепление и то, что лед становится все более опасным, на реке все еще можно было увидеть любителей подледной рыбалки.
В связи с этим синоптик вновь призвал жителей не выходить на лед. Он подчеркнул, что внешне лед еще может казаться прочным, однако от относительной устойчивости до резкого разрушения и движения льдин иногда проходят считаные минуты. В такой ситуации выбраться на берег может оказаться слишком поздно.
Šodiena izvērtās par vēl vienu baudāmu, pavasarīgu dienu. Lielākajā Latvijas daļā gaisa temperatūra sasniedza +8°…+13°C, bet Mērsragā gaiss iesila līdz +14,7°C, līdz ar to šodiena kļuvusi gan par siltāko dienu šogad (līdz šim), gan arī par siltāko 9. martu Latvijas novērojumu… pic.twitter.com/rrt61aWJB6— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) March 9, 2026