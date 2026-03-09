9 марта в Латвии стало самым теплым за всю историю наблюдений; за неделю были побиты 32 рекорда тепла

Отдельно Бергштейн обратил внимание на ситуацию на реках. По его словам, вечером, проезжая на поезде через Лиелупе у Елгавы, он заметил, что лед на реке стал темнее и тоньше, хотя еще не начал двигаться. Несмотря на заметное потепление и то, что лед становится все более опасным, на реке все еще можно было увидеть любителей подледной рыбалки.