Весна ускоряется: в Латвии может потеплеть до +17 уже в выходные

В четверг будет много облаков и небольшой дождь, но в пятницу облака в основном рассеются и усилится южный ветер. Максимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов, в четверг в Курземе и на северном побережье Видземе будет не теплее +4...+8 градусов.