Весна ускоряется: в Латвии может потеплеть до +17 уже в выходные
Латвию ждет почти майское тепло: уже к выходным солнце, ветер и до +17 градусов. Но расслабляться рано — в воскресенье с запада подкрадутся дожди, а ночные заморозки напомнят, что март еще не сдал позиции.
В четверг будет много облаков и небольшой дождь, но в пятницу облака в основном рассеются и усилится южный ветер. Максимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов, в четверг в Курземе и на северном побережье Видземе будет не теплее +4...+8 градусов.
В ночь на субботу температура опустится ниже нуля, а днем достигнет +12...+17 градусов, ожидаются порывы южного, юго-восточного ветра до 11-16 метров в секунду.
В воскресенье в Латвию могут прийти дождевые облака, вероятность осадков в Курземе повысится.
Хотя в воскресенье и в начале следующей недели возможны сильные дожди, ближе к концу марта ожидается возвращение антициклона с редкими осадками и частой солнечной погодой. Кардинальных изменений температуры не ожидается, в отдельные ночи будут заморозки.