Платите за бензин больше? Не молчите! PTAC хочет, чтобы вы жаловались
Центр защиты прав потребителей (PTAC) усилит контроль за практикой розничных продавцов топлива и просит потребителей сообщать о подозрительных повышениях цен.
В учреждение поступают вопросы и опасения потребителей из-за недавнего повышения цен на топливо. В последние недели рост напряженности на Ближнем Востоке вызвал реакцию на рынках нефти и газа, что незамедлительно привело к резкому росту цен на топливо на автозаправочных станциях (АЗС).
PTAC будет активно следить за ситуацией на рынке через различные меры мониторинга цен и контроля крупных розничных продавцов топлива, чтобы обеспечить прозрачность и защиту интересов потребителей.
PTAC призывает участников рынка соблюдать принципы честной коммерческой практики и не пользоваться геополитическими событиями для повышения цен, а также объяснять потребителям основания для изменения цен.
Чтобы выбрать наиболее выгодного торговца топливом, PTAC рекомендует сравнивать цены на топливо на разных АЗС и у разных торговцев, используя информацию на сайтах торговцев, а также инструменты сравнения цен на топливо, например, kurliet.lv, и оценивать конечную цену с учетом имеющихся скидок за лояльность или других скидок.
Уже сообщалось, что после эскалации конфликта на Ближнем Востоке средняя цена дизельного топлива в крупнейших сетях АЗС Латвии выросла примерно на 20%, а цена бензина 95-й марки - на 5-7%.