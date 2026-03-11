Платите за бензин больше? Не молчите! PTAC хочет, чтобы вы жаловались

Чтобы выбрать наиболее выгодного торговца топливом, PTAC рекомендует сравнивать цены на топливо на разных АЗС и у разных торговцев, используя информацию на сайтах торговцев, а также инструменты сравнения цен на топливо, например, kurliet.lv, и оценивать конечную цену с учетом имеющихся скидок за лояльность или других скидок.