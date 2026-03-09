Как война в Иране отразится на каждой латвийской семье?

Важно также отметить, что затраты на эти электростанции состоят не только из природного газа, но и из стоимости квот на выбросы. В настоящее время сложно предсказать точное процентное увеличение цен на электроэнергию. Многое будет зависеть от того, как часто газовые электростанции будут необходимы на рынке и как долго сохранятся высокие цены на газ. В настоящее время именно рост цен на газ делает европейскую экономику очень уязвимой. Газовые месторождения Персидского залива обеспечивают около 17% мирового потребления "голубого топлива", и война уже вызвала значительный скачок цен. Европы коснулись проблемы с поставками газа из Катара, и, несмотря на то, что эта страна не принимает непосредственного участия в конфликте, поставки газа приостановлены из-за обстрелов Ираном газодобывающей инфраструктуры страны, а также из-за невозможности выхода судов-газовозов из Персидского залива. В пятницу до полудня цена газа на голландской фондовой бирже составляла около 52 евро за мегаватт-час (МВтч), что более чем на 60% выше, чем неделей ранее.