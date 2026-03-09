Как война в Иране отразится на каждой латвийской семье?
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и ограничения на экспорт нефти и газа из этого региона уже начали сказываться на мировой экономике, не обойдя стороной и Латвию. Приведет ли эта глобальная эскалация к кризису в Латвии?
Как заявили TVNET Bizness опрошенные эксперты, текущие темпы роста цен на нефть и газ чем-то напоминают ситуацию 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. До войны мы в основном зависели от поставок российского газа, но сейчас наши рынки диверсифицированы. По словам председателя правления энергетической компании Enefit Мартиньша Ванцанса, электроэнергия, производимая с использованием природного газа, по-прежнему играет значительную роль на балтийском рынке. Это означает, что рост цен на газ увеличивает себестоимость производства на этих электростанциях.
"Однако цена электроэнергии на бирже не всегда одинакова. Если спрос можно покрыть более дешевыми ресурсами, такими как возобновляемая энергия, влияние роста цен на газ может быть меньше. В свою очередь, в периоды отсутствия зеленой энергии на рынке приходится эксплуатировать газовые электростанции, и тогда они напрямую определяют общую цену электроэнергии", - говорит Ванцанс.
Важно также отметить, что затраты на эти электростанции состоят не только из природного газа, но и из стоимости квот на выбросы. В настоящее время сложно предсказать точное процентное увеличение цен на электроэнергию. Многое будет зависеть от того, как часто газовые электростанции будут необходимы на рынке и как долго сохранятся высокие цены на газ. В настоящее время именно рост цен на газ делает европейскую экономику очень уязвимой. Газовые месторождения Персидского залива обеспечивают около 17% мирового потребления "голубого топлива", и война уже вызвала значительный скачок цен. Европы коснулись проблемы с поставками газа из Катара, и, несмотря на то, что эта страна не принимает непосредственного участия в конфликте, поставки газа приостановлены из-за обстрелов Ираном газодобывающей инфраструктуры страны, а также из-за невозможности выхода судов-газовозов из Персидского залива. В пятницу до полудня цена газа на голландской фондовой бирже составляла около 52 евро за мегаватт-час (МВтч), что более чем на 60% выше, чем неделей ранее.
По словам экономиста банка SEB Дайниса Гашпуйтиса, рынок выдерживает текущий уровень цен, предполагая, что поставки газа будут прерваны на неделю или две. "Если добыча в Катаре возобновится относительно быстро, цена, скорее всего, останется в диапазоне 40-50 евро/МВтч. Если перебои продлятся до месяца, с рынка будет изъято около 7 миллионов тонн сжиженного природного газа. В этом случае цена газа может превысить отметку в 60 евро/МВтч".