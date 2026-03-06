Жителям Латвии сообщили, ждут ли их огромные счета за энергию из-за войны в Иране

Текущая ситуация напоминает энергетический кризис, вызванный войной на Украине. В 2022 году цены на электроэнергию в Латвии выросли почти в 2,5 раза: если в 2021 году средняя биржевая цена составляла 88,57 EUR/MWh, то в 2022 году она достигла уже 225,93 EUR/MWh. Тогда ситуация была тяжелее, поскольку мы полностью зависели от поставок российского газа. Сейчас обстоятельства существенно изменились: у нас есть альтернативные поставки газа, а мощности возобновляемой энергии значительно выросли. Поэтому конфликт на Ближнем Востоке не должен вызвать настолько тяжелых и долгосрочных последствий.