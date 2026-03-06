Жителям Латвии сообщили, ждут ли их огромные счета за энергию из-за войны в Иране
Не превратится ли падение цен на электроэнергию, наблюдавшееся в начале марта, в новый ценовой рекорд, вызванный ростом цен на природный газ? С соответствующим прогнозом выступила компания Enefit.
Сложная ситуация
В начале марта цены на природный газ в Европе выросли примерно на треть и сейчас превышают 53 евро за мегаватт-час. С января это означает рост почти на 100%.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызывает обоснованные опасения относительно поставок, поскольку этот регион обеспечивает около 17% мировой добычи газа и 30% мировой добычи нефти. Особенно критическим является Ормузский пролив, через который транспортируется 20% мирового потребления нефти и 19% мирового объема торговли сжиженным природным газом. Если в этом пункте нарушается движение судов, предложение энергоресурсов на рынке сокращается. Стремясь снизить будущие риски, участники рынка могут начать резервировать объемы энергоресурсов, что, в свою очередь, будет способствовать росту цен.
Ситуацию в Европе осложняет и то, что после холодной зимы запасы газа находятся на сравнительно низком уровне. Это означает, что в следующем сезоне заполнения газохранилищ за газ может потребоваться платить больше, что также может повлиять на рынок электроэнергии.
На рынке электроэнергии Балтии по-прежнему значительную роль играет электричество, произведенное из природного газа. Это означает, что рост цен на газ увеличивает и производственные издержки таких электростанций.
Однако цена электроэнергии на бирже формируется не одинаково каждый день. Если спрос можно покрыть более дешевыми ресурсами, например возобновляемой энергией, влияние роста цен на газ может быть меньше. В те же моменты, когда на рынке недостаточно зеленой энергии, приходится запускать газовые электростанции, и тогда именно они напрямую определяют общую цену электроэнергии.
В Балтии колебания цен на газ ощущаются сильнее
Текущая ситуация напоминает энергетический кризис, вызванный войной на Украине. В 2022 году цены на электроэнергию в Латвии выросли почти в 2,5 раза: если в 2021 году средняя биржевая цена составляла 88,57 EUR/MWh, то в 2022 году она достигла уже 225,93 EUR/MWh. Тогда ситуация была тяжелее, поскольку мы полностью зависели от поставок российского газа. Сейчас обстоятельства существенно изменились: у нас есть альтернативные поставки газа, а мощности возобновляемой энергии значительно выросли. Поэтому конфликт на Ближнем Востоке не должен вызвать настолько тяжелых и долгосрочных последствий.
Однако по сравнению со Скандинавией, где есть атомные электростанции и большие мощности возобновляемой энергии — главным образом ветровые и гидроэлектростанции, — у стран Балтии не так много альтернатив.
Объем зеленой энергии по-прежнему недостаточен, чтобы полностью компенсировать рост цен на природный газ.
