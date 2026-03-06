Латвия возвращает своих: назначен третий репатриационный рейс из Дубая

Национальная авиакомпания airBaltic планирует выполнить третий рейс из Дубая в Ригу для доставки жителей Латвии на родину в субботу вечером. В настоящее время планируется, что рейс из аэропорта Аль-Мактум в Дубае состоится в субботу в 19:20 по местному времени. Рейс в Ригу запланирован с технической остановкой в Ираклионе (Греция). В Ригу самолет прибудет в воскресенье в 3:40 по местному времени. На рейсе предусмотрено 147 мест.