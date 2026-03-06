Латвия возвращает своих: назначен третий репатриационный рейс из Дубая
Латвия готовит третий репатриационный рейс из Дубая: airBaltic в срочном порядке возвращает граждан домой на фоне нестабильной ситуации в регионе. Сотни людей ждут подтверждения мест, а расписание может меняться в любой момент.
Национальная авиакомпания airBaltic планирует выполнить третий рейс из Дубая в Ригу для доставки жителей Латвии на родину в субботу вечером. В настоящее время планируется, что рейс из аэропорта Аль-Мактум в Дубае состоится в субботу в 19:20 по местному времени. Рейс в Ригу запланирован с технической остановкой в Ираклионе (Греция). В Ригу самолет прибудет в воскресенье в 3:40 по местному времени. На рейсе предусмотрено 147 мест.
В настоящее время продолжается обработка ранее поданных заявок на репатриационные рейсы из Дубая. Со всеми пассажирами, которым будет предложено место на рейсе, свяжутся индивидуально, предоставив дальнейшие инструкции. Находящимся в Дубае латвийцам, которые еще не подали заявку на рейс, необходимо заполнить форму https://www.research.net/r/airbaltic_special_flight_lv?lang=lv.
Заявки на рейс могут подать граждане Латвии, неграждане Латвии и члены их семей. Приоритет будет отдаваться менее защищенным категориям лиц - семьям с маленькими детьми, несовершеннолетним, людям с проблемами здоровья.
Авиакомпания следит за развитием событий в регионе Ближнего Востока и предупреждает, что с учетом быстро меняющейся ситуации в выполнение рейса могут быть внесены непредвиденные изменения. В таких случаях пассажиры будут своевременно проинформированы.
Как сообщалось, в пятницу airBaltic выполнит два репатриационных рейса из Дубая в Ригу с технической остановкой в Ираклионе. На обоих рейсах предусмотрено 145 мест. Правительство ранее на чрезвычайном заседании постановило выделить на эвакуацию граждан Латвии из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 752 000 евро.
Согласно информации, предоставленной Министерством иностранных дел, в консульском регистре на 4 марта зарегистрировались 624 латвийца, которым необходима помощь для выезда из ОАЭ.