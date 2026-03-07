Латвийские страховые компании пояснили, почему не платят путешественникам, пострадавшим от войны в Иране
Учитывая эскалацию военных действий на Ближнем Востоке и растущий интерес общества к страхованию в таких условиях, Латвийская ассоциация страховщиков разъясняет, какие расходы туристов покрываются полисами, а какие из-за военных действий могут остаться без компенсации.
В настоящее время страховщики получили около 100 запросов на покрытие убытков, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке, и уже выплатили или зарезервировали для выплат почти 100000 евро.
Латвийская ассоциация страховщиков при этом напоминает, что условия войны в страховых полисах чаще всего определяются как форс-мажор, то есть исключение, однако формулировка этого исключения в правилах страхования у разных компаний может различаться. Например, ограничения могут касаться отмены или задержки рейсов из-за военных действий, что в свою очередь может вызвать дополнительные расходы на проживание в гостиницах или расходы, связанные с изменением маршрута поездки. В то же время страховщики будут покрывать расходы, предусмотренные стандартным покрытием туристических полисов, например в случаях болезни или несчастных случаев.
Учитывая школьные весенние каникулы на следующей неделе, Латвийская ассоциация страховщиков призывает следовать рекомендациям Министерства иностранных дел Латвии, которые доступны на интернет-ресурсах министерства, в том числе на странице Консульского департамента в Facebook Ceļo droši, и тщательно оценивать необходимость поездок в регион конфликта или в прилегающие страны. Также следует учитывать, что с наибольшей вероятностью риски могут не покрываться, если страховой полис был приобретен в момент, когда риск военных действий уже существовал.
Латвийская ассоциация страховщиков напоминает, что перед поездкой всегда важно внимательно ознакомиться с условиями страхового полиса и при необходимости связаться со страховщиком, чтобы убедиться в объеме покрытия и доступной помощи в чрезвычайных ситуациях.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что делать, если вашу турпоездку отменили из-за войны на Ближнем Востоке.