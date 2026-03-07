Латвийские страховые компании пояснили, почему не платят путешественникам, пострадавшим от войны в Иране

Латвийская ассоциация страховщиков при этом напоминает, что условия войны в страховых полисах чаще всего определяются как форс-мажор, то есть исключение, однако формулировка этого исключения в правилах страхования у разных компаний может различаться. Например, ограничения могут касаться отмены или задержки рейсов из-за военных действий, что в свою очередь может вызвать дополнительные расходы на проживание в гостиницах или расходы, связанные с изменением маршрута поездки. В то же время страховщики будут покрывать расходы, предусмотренные стандартным покрытием туристических полисов, например в случаях болезни или несчастных случаев.