Латвия отправляет в Россию и Беларусь хризантемы и розы на миллионы евро
Несмотря на призывы избегать любых связей со странами-агрессорами, Латвия в прошлом году экспортировала в Россию хризантемы на 9,5 миллиона евро, а в Беларусь — розы и другие цветы на заметные суммы. На этом фоне местные производители жалуются на дешевый импорт, выросшие после суровой зимы расходы и невозможность поднять цены.
В прошлом году Латвия экспортировала в Россию свежесрезанные хризантемы и бутоны на сумму 9,5 миллиона евро. Еще больший экспорт был в 2023 году, когда в Россию этих цветов вывезли более чем на 13 миллионов евро. В свою очередь, Беларусь в прошлом году стала четвертой по величине страной экспорта, куда были проданы хризантемы более чем на 7000 евро. Также в экспорте свежесрезанных роз после Литвы и Эстонии следуют Россия и Беларусь — их общая стоимость в прошлом году достигла полутора миллионов евро, сообщает LSM.lv.
Эксперты поясняют, что речь в основном идет о реэкспорте. Контролирующие службы не раскрывают названия компаний, которые занимаются этим бизнесом. Между тем председатель правления Латвийской ассоциации производителей саженцев Андрей Витолиньш сказал:
«Местные производители сравнительно слабы, и я не слышал, чтобы они занимались экспортом. Я даже сейчас не скажу, кто тот крупный игрок, который занимается реэкспортом. Может быть, это какая-то странная оптовая база...»
Он отметил, что сейчас все стараются избегать любого сотрудничества со странами-агрессорами: «Поэтому я считаю, что не слишком корректно, что кто-то что-то туда везет. Если это какая-то не местная контора, то мы, скорее всего, мало что можем на это повлиять».
Лидером по импорту роз являются Нидерланды — за последние два года стоимость импорта ежегодно превышала 10 миллионов евро, и это рекордный показатель. Также больше всего хризантем в прошлом году было ввезено из Нидерландов — на 5,6 миллиона евро. Часть из них была реализована на местном рынке.
Сейчас на рынке много срезанных цветов из Польши, особенно тюльпанов. На оптовых цветочных базах их цены ниже, чем у местных производителей. О том, как это влияет на рынок, рассказал председатель правления крестьянского хозяйства Kliģeni Александр Раубишко:
«[Импорт] безусловно влияет. Однозначно это более низкая цена. Я сейчас смотрю, что один тюльпан предлагают по 20 центов. Мы даже не можем представить, что могли бы продавать по такой цене».
Из-за суровой зимы расходы выросли, но поднять цены невозможно, пояснила представитель Grobiņas ziedi Инта Руденко: «Зима была очень тяжелой, расходы на энергию значительно выросли. Как вы знаете, в районе Лиепаи обычно не бывает таких суровых зим, но мы собрались с силами и пережили ее… [Цены] сильно повышать нельзя, потому что покупательская способность людей не выросла, у всех покупателей тоже выросли расходы на отопление. Но на летнюю рассаду и растения в горшках в результате этого прибавится примерно 10–15%».
Хорошая новость в том, что покупатели хотят приобретать именно местные цветы, сказал Раубишко: «Именно благодаря поддержке людей мы можем выживать. У нас не такой товар, который можно поставить на полки и ждать момента, когда он понадобится. Когда наш товар готов, его нужно продать сразу же».