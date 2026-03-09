Латвия отправляет в Россию и Беларусь хризантемы и розы на миллионы евро

В прошлом году Латвия экспортировала в Россию свежесрезанные хризантемы и бутоны на сумму 9,5 миллиона евро. Еще больший экспорт был в 2023 году, когда в Россию этих цветов вывезли более чем на 13 миллионов евро. В свою очередь, Беларусь в прошлом году стала четвертой по величине страной экспорта, куда были проданы хризантемы более чем на 7000 евро. Также в экспорте свежесрезанных роз после Литвы и Эстонии следуют Россия и Беларусь — их общая стоимость в прошлом году достигла полутора миллионов евро, сообщает LSM.lv.