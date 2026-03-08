Эксперты обнаружили тревожный эффект о влиянии на фигуру всего одного бокала вина в день
Термин «пивной живот» существует давно. Многие считают, что выпуклый живот появляется из-за переедания, недостатка физической активности или просто потому, что человек пьет пиво, а не вино или крепкий алкоголь. Однако теперь ученые заявляют: сам алкоголь может играть куда большую роль, чем считалось ранее.
Крупное британское исследование показало, что люди, которые выпивают примерно один алкогольный напиток в день, чаще накапливают жир глубоко в области живота — так называемый висцеральный жир. Именно этот тип жира наиболее тесно связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом второго типа, пишет Daily Mail.
Особенно важно, что такой эффект наблюдался даже у людей без лишнего веса. Это говорит о том, что алкоголь может влиять не столько на количество жира в организме, сколько на то, где именно он откладывается.
Полученные данные дают одно из самых убедительных на сегодняшний день доказательств того, что регулярное употребление алкоголя может способствовать появлению «пивного живота» — независимо от общей массы тела.
Исследование, опубликованное в 2026 году в журнале International Journal of Obesity, проанализировало данные почти 6000 взрослых в возрасте от 25 до 75 лет из проекта Oxford Biobank — масштабного исследования, призванного отражать структуру населения Великобритании.
Участников спрашивали, сколько алкоголя они выпивают каждую неделю. Количество измерялось в стандартных британских единицах: одна единица равна восьми граммам чистого алкоголя.
Люди, употреблявшие меньше всего, выпивали до четырех единиц в неделю — это примерно две кружки пива или два бокала вина в неделю.
На другом конце шкалы оказались мужчины, которые выпивали от 17 до 98 единиц в неделю, и женщины — от 10 до 50 единиц.
Для понимания: 17 единиц в неделю — это примерно шесть кружек пива средней крепости или шесть бокалов вина, то есть примерно один напиток в день.
Вместо того чтобы ориентироваться только на вес или объем талии, ученые использовали детальные сканирования тела, чтобы увидеть, как именно распределяется жир внутри организма. Эти обследования — DEXA-сканирование, разновидность рентгеновского исследования — позволяют точно определить основные компоненты тела: жир, мышцы и костную массу.
Висцеральный жир вызывает особую тревогу, потому что он окружает жизненно важные органы, такие как печень и поджелудочная железа. Он значительно опаснее мягкого жира под кожей и тесно связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
Сканирование показало: чем больше алкоголя употребляли люди, тем выше была доля висцерального жира. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, курения, уровня физической активности, социального положения и общего количества жира в организме.
У мужчин из группы с самым высоким потреблением алкоголя висцерального жира было на 13,5% больше, чем у тех, кто пил меньше всего. У женщин этот показатель был еще выше — на 17% больше.
При этом стандартные показатели, такие как объем талии, часто не выявляли эту проблему. Это означает, что многие люди могут выглядеть вполне стройными, но при этом иметь скрытый риск для здоровья.
Анализ также показал: когда общий уровень жира в организме увеличивается, люди, которые пьют больше, чаще откладывают непропорционально большую его часть вокруг внутренних органов — а именно такая модель распределения жира связана с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
Эти результаты несколько противоречат действующим рекомендациям по употреблению алкоголя. В Великобритании Национальная служба здравоохранения советует мужчинам и женщинам не употреблять регулярно более 14 единиц алкоголя в неделю, желательно распределяя их на несколько дней.