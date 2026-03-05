Браже на встрече стран ЕС и Персидского залива заявила о жесткой позиции Латвии по Ирану

Браже также отметила, что Иран давно и целенаправленно занимается дестабилизацией ближневосточного региона и всего мира, в том числе напрямую поддерживая войну России в Украине. Иран использует беспилотники Shahed для атак на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива - те же самые, которые он предоставил России для ее агрессии в Украине.