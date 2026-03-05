Зеленский: из-за войны с Ираном в мирных переговорах по Украине наступила пауза
Переговоры о прекращении российско-украинской войны, в которых участвуют Москва, Киев и Вашингтон, приостановлены из-за войны с Ираном, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Представители Украины продолжают "почти каждый день" общаться с представителями США, отметил президент. "В настоящее время из-за сложившейся вокруг Ирана ситуации пока нет необходимых сигналов для трехсторонних переговоров. Однако как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить эту – трехстороннюю – дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова", – добавил Зеленский.
С начала 2026 года Украина, Россия и США провели несколько раундов трехсторонних переговоров. В январе и начале февраля делегации встречались в Абу-Даби, затем в середине февраля переговоры прошли в Женеве.
Новую встречу в Абу-Даби планировалось провести в начале марта. По словам Зеленского, переговоры были запланированы с 5 по 8 марта. О встрече была достигнута договоренность до удара Израиля и США по Ирану. Ни Украина, ни Россия ранее не подтверждали, состоится ли трехсторонняя встреча и пройдет ли она в Объединенных Арабских Эмиратах.