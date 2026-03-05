Politico: США планируют вести войну против Ирана как минимум 100 дней
США готовятся вести войну с Ираном как минимум 100 дней, а, скорее всего, до сентября, пишет Politico ссылкой на внутренний документ Пентагона.
Согласно нему, Центральное командование армии США запросило у военного ведомства отправку дополнительных сотрудников военной разведки в свою штаб-квартиру во Флориде для поддержки операции против Ирана. Это показатель того, что Пентагон уже выделяет средства на войну, которая может продлиться гораздо дольше четырех недель, отмечает издание. Ранее президент США Дональд Трамп называл именно такие сроки.
Также, по словам неназванного американского чиновника, Пентагон пытается отправить в регион больше средств противовоздушной обороны, особенно малогабаритных — над ними США работали последние несколько лет.
Администрация Трампа «не была в полной мере готова к более масштабной войне, с которой она столкнулась», полагает Politico. На это, в частности, указывает то, что Госдепартамент выделяет дополнительные ресурсы для эвакуации дипломатических работников с Ближнего Востока. По словам собеседника издания, эвакуацией руководят высокопоставленные представители Госдепа США, хотя обычно большую часть этой работы выполняют сотрудники консульств и бюро. «Мы стали свидетелями совершенно спонтанной операции, в ходе которой, по всей видимости, никто на самом деле не понимал и не верил, что военные действия неизбежны. Создается впечатление, что они проснулись в субботу утром и решили, что начнут войну», — сказал Politico бывший высокопоставленный американский дипломат Джеральд Файерштейн.
США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. В первый же день операции был убит Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. На третий день войны Трамп заявил, что она будет продолжаться около четырех недель или даже меньше. Иран в ответ атаковал Израиль, американские военные базы в регионе, а также страны Персидского залива.