Politico: США планируют вести войну против Ирана как минимум 100 дней

Администрация Трампа «не была в полной мере готова к более масштабной войне, с которой она столкнулась», полагает Politico. На это, в частности, указывает то, что Госдепартамент выделяет дополнительные ресурсы для эвакуации дипломатических работников с Ближнего Востока. По словам собеседника издания, эвакуацией руководят высокопоставленные представители Госдепа США, хотя обычно большую часть этой работы выполняют сотрудники консульств и бюро. «Мы стали свидетелями совершенно спонтанной операции, в ходе которой, по всей видимости, никто на самом деле не понимал и не верил, что военные действия неизбежны. Создается впечатление, что они проснулись в субботу утром и решили, что начнут войну», — сказал Politico бывший высокопоставленный американский дипломат Джеральд Файерштейн.