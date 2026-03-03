Повышает ли конфликт США и Израиля с Ираном риски для Латвии - отвечает СГБ
Несмотря на рост напряжённости на Ближнем Востоке, СГБ оценивает террористическую угрозу в Латвии как низкую и не ожидает ее повышения.
В Латвии уровень террористической угрозы в настоящее время оценивается как низкий, и имеющиеся в распоряжении Службы госбезопасности (СГБ) данные не свидетельствуют о том, что в ближайшее время ситуация может измениться. Об этом агентству LETA заявили в СГБ, отвечая на вопрос о том, может ли война США и Израиля против Ирана повысить уровень террористической угрозы.
В то же время СГБ в рамках своей компетенции постоянно оценивает происходящее в информационном пространстве и обществе, чтобы своевременно выявлять и предотвращать различные угрозы для национальной безопасности.
Как сообщалось, США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана, который ответил ракетными обстрелами и ударами дронов по базам США в ряде стран Персидского залива.