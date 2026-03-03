Повышает ли конфликт США и Израиля с Ираном риски для Латвии - отвечает СГБ

В Латвии уровень террористической угрозы в настоящее время оценивается как низкий, и имеющиеся в распоряжении Службы госбезопасности (СГБ) данные не свидетельствуют о том, что в ближайшее время ситуация может измениться. Об этом агентству LETA заявили в СГБ, отвечая на вопрос о том, может ли война США и Израиля против Ирана повысить уровень террористической угрозы.