Война США и Израиля с Ираном: будет ли наземная операция? И еще 11 важных вопросов по итогам первых дней новой фазы конфликта
Атака на Иран стала одной из самых масштабных военных операций за последнее время: США и Израиль не просто ударили по ядерным объектам, но и уничтожили аятоллу Али Хаменеи — человека, правившего Ираном 37 лет. Дональд Трамп призывает иранцев «взять власть в свои руки», Тегеран обстреливает американские базы по всему Персидскому заливу, танкеры застревают в Ормузском проливе, цены на нефть и золото резко растут. Зачем Трамп пошел на этот шаг, как война уже сейчас влияет на весь мир и что будет с режимом аятолл дальше — «Новая-Европа» отвечает на главные вопросы о новой войне.
Кто начал войну и все ли ее считают таковой?
Утром 28 февраля Израиль объявил о начале военной операции против Ирана под названием «Ревущий лев». Почти сразу президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон присоединился к ударам. Пентагон назвал свою часть операции «Эпическая ярость». Атака началась через два дня после того, как американо-иранские переговоры по ядерной программе Тегерана в Женеве завершились без достижения соглашения.
Согласно данным израильских военных, удары были нанесены по сотням целей в западном Иране, включая ракетные установки и объекты ПВО. Первые удары пришлись на Тегеран и другие крупные города: Исфахан, Кум, Кередж и Керманшах. Главной целью также стала резиденция верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В ответ Иран начал массированные контратаки. При этом Центральное командование США заявило, что его силы «успешно отразили сотни ракетных и беспилотных атак Ирана» и что ущерб американским базам в регионе был «минимальным и не повлиял на операции».
Нынешний виток напряженности начался в январе, когда Трамп пообещал помочь иранским протестующим после того, как власти страны жестоко подавляли народные волнения.
Почему Иран в ответ стреляет не только по Израилю, но и по всему Ближнему Востоку?
Иран бьет по американским целям там, где они находятся. Целями Ирана стали не только Израиль (в частности, Тель-Авив и Иерусалим), но и военные базы США по всему региону: в Бахрейне (штаб Пятого флота), Катаре, Кувейте, ОАЭ, а также объекты в Саудовской Аравии и Иордании.
Какие цели декларируют стороны и почему война началась именно сейчас?
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в обращении, что операция продлится несколько дней, а ее цель — не допустить, чтобы режим аятолл в Иране получил ядерное оружие.
Трамп в свою очередь заявил, что Иран — «крупнейший спонсор терроризма», который никогда не получит ядерное оружие, и что США собираются «уничтожить иранские ракеты и сравнять с землей их ракетную промышленность». Американский лидер также утверждал, что Иран возобновил ядерную программу и разрабатывает ракеты, способные достичь территории США. Однако The New York Times пишет, что многие заявления Трампа либо ложны, либо не доказаны: по данным газеты, разведка не нашла свидетельств того, что Иран активно пытался создать бомбу, а запасы урана после прошлогодних ударов были захоронены.
Востоковед Руслан Сулейманов в комментарии «Новой-Европа» предположил, что Трамп сам загнал себя в ловушку: он несколько месяцев стягивал в регион огромную группировку войск, используя это как рычаг давления на переговорах. Но Иран не уступал, и чем дольше войска там находились без дела, тем больше это выглядело как нерешительность президента. Чтобы сохранить лицо, Трампу нужно было нанести удар. Переговоры зашли в тупик как раз накануне атаки.
Иранист Михаил Бородкин в разговоре с «Новой-Европа» добавил, что для Ирана выполнение требований США (отказ от обогащения урана, сворачивание ракетной программы) означало бы капитуляцию. В Тегеране рассудили, что лучше вступить в войну сейчас, чем сначала сдаться, а потом всё равно быть атакованными.
Как война сказывается на глобальной экономике уже сейчас?
Одной из целей Тегерана стала попытка заблокировать Ормузский пролив — ключевую артерию для мировых перевозок нефти. Из-за боевых действий судоходные компании перестали отправлять через него свои танкеры.
По данным Bloomberg, нефтяные танкеры начали избегать Ормузского пролива сразу после начала атак на Иран, при этом несколько судов всё же продолжали движение через пролив. На фоне ударов резко выросли цены на нефть: как отмечает Bloomberg, на платформе IG Group нефть WTI поднималась до $75,33 за баррель — это на 12% выше уровня закрытия торгов в пятницу.
Цены на нефть и золото уже начали резко расти утром в понедельник. Нефть марки Brent подскочила на 6,4%, достигнув 77,57 долларов за баррель (в моменте она кратковременно превышала 82 доллара). Американская сырая нефть (WTI) выросла на 6,2% — до 71,17 доллара за баррель. А золото подорожало на 1,6%, до 5360 долларов за унцию.
Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что остановка судоходства через Ормузский пролив даже на месяц может привести к резкому скачку цен на газ в Европе. Как сообщает Bloomberg со ссылку на отчет банка, через пролив проходит около пятой части мирового экспорта сжиженного природного газа (в основном из Катара). Если поставки прекратятся на месяц, европейские цены и спотовые цены на СПГ в Азии могут вырасти на 130%.
Чего уже добились США своей военной операцией?
Одной из главных целей США стала резиденция верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. К 1 марта иранские власти официально подтвердили его гибель. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи. Также, по данным израильских военных и подтверждениям Ирана, были убиты ключевые фигуры режима: командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Амир Насирзаде, советник Хаменеи Али Шамхани и другие. Трамп в интервью Fox News заявил, что «48 иранских лидеров исчезли одним ударом», а также сообщил, что ВМС США потопили девять иранских военных кораблей.
Кроме того, США, как отчиталось 2 марта Центральное командование страны, поразили более 1000 целей на территории Ирана. Под удары попали командные пункты, места дислокации баллистических ракет и объединенный штаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Власти Ирана не подтверждали и не опровергали такие потери.
Какие потери у сторон?
Число погибших в Иране составило «не менее 555 человек», следует из данных иранского Красного Полумесяца, который цитирует Al Jazeera. В обществе также сообщили, что атакам США и Израиля подвергся 131 иранский город. Других независимых данных о погибших нет. Особый резонанс вызвал удар по школе для девочек в провинции Хормозган, где, по данным иранских властей, погибли до 165 человек. Эту информацию трудно подтвердить независимыми источниками, однако «Би-би-си» и Washington Post подтвердили подлинность кадров с места трагедии.
Израиль нанес ракетные удары и по Бейруту с целью атаковать объекты «Хезболлы». По данным Министерства здравоохранения Ливана, минимум 31 человек погиб в результате израильских авиаударов, еще 140 пострадали.
Пентагон также подтвердил гибель американских военных: трое военнослужащих США убиты (в составе подразделения обеспечения в Кувейте), пятеро серьезно ранены. Еще несколько получили осколочные ранения и контузии. Позднее Центральное командование США заявило, что еще один из раненых военных скончался от полученных травм.
По ОАЭ Иран запустил 165 баллистических ракет, две крылатые ракеты и 541 беспилотник, сообщает Минобороны страны. В результате, по данным властей, погибли три человека: граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. В Кувейте погиб один человек, пострадали более 30. В столице Бахрейна повреждено здание пятизвездочного отеля.
Война действительно привела к коллапсу авиасообщения?
Закрытие воздушного пространства над зоной конфликта парализовало авиасообщение в регионе. По данным The Guardian, авиационный кризис стал самым масштабным со времен пандемии Covid-19: в разных странах мира были отменены более 1000 рейсов.
Израиль, Иран, Ирак, Бахрейн, Катар и Кувейт закрыли свое небо. Оман закрыл аэропорт столицы. Ведущие мировые авиакомпании — Lufthansa, Air France, British Airways, Turkish Airlines, Qatar Airways и другие — приостановили рейсы.
Самолет S7 Airlines, летевший из Новосибирска в Дубай, был вынужден приземлиться на запасном аэродроме в пакистанском Карачи.
Изменится ли теперь режим в Иране?
Это один из главных вопросов, на который пока нет однозначного ответа. С одном стороны, США убили ключевую фигуру — Али Хаменеи, который правил почти 37 лет. Трамп в своем обращении напрямую призвал иранцев «взять власть в свои руки». Также появлялись сообщения, что в Тегеране и других городах есть люди, которые празднуют смерть аятоллы.
С другой стороны, по мнению востоковеда Руслана Сулейманова, в Иране нет объединенной оппозиции, способной взять власть, а влияние принца Резы Пехлеви, который живет в изгнании в США, внутри страны невелико. Кроме того, формально власть временно перешла к совету, в который входят президент Масуд Пезешкиан и глава судебной власти. Но выбрать нового Верховного лидера должен совет богословов, собрать который в условиях войны крайне сложно, отмечает «Би-би-си».
Иранист Михаил Бородкин в разговоре с «Новой-Европа» призвал «не спешить с прогнозами», однако отметил, что если сейчас иранский режим будет сильно ослаблен, то в Иране могут начаться «самые разные процессы, которые приведут к тому, что он рухнет»: от гражданской войны — до «полураспада государства», когда отдельные группировки будут контролировать отдельные территории. Однако, как отметил эксперт, вполне возможна и нормальная трансформация в результате переходного периода.
Находятся ли США в состоянии войны с Ираном?
Формально — нет. С юридической точки зрения, как отмечает «Би-би-си», ситуация сложная. Де-факто США ведут полноценную воздушную и морскую войну с Ираном, но де-юре состояние войны не объявлено.
Конституция США (статья I, раздел 8) требует, чтобы войну объявлял Конгресс, но он этого не делал. Однако президент Трамп начал то, что он сам назвал «крупными боевыми действиями», используя свои конституционные полномочия главнокомандующего.
Решатся ли США на наземную операцию?
По имеющимся данным, наземной операции не планируется. Сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что у президента нет планов по вводу крупных наземных сил на территорию Ирана. По его словам, операция будет ограничена воздушной и военно-морской кампанией, и единственное возможное исключение — поисково-спасательные миссии для эвакуации сбитых пилотов.
По мнению колумнистов The Guardian Раджана Менона и Дэниела ДеПетриса, ни США, ни Израиль не будут вводить наземные войска. Однако одними лишь ударами с воздуха и ракетами Иран не уничтожить, для этого нужно организованное сопротивление на земле, отметили аналитики: «Призывая к массовому восстанию, они, по сути, просят безоружных иранцев выступить в роли их наземных войск».
При этом 2 марта израильская армия заявила, что не исключает наземной операции в Ливане: по словам представителя военных, «все варианты остаются на столе». Именно в Ливане базируется «Хезболла» — прокси Ирана, созданная в 1982 году бойцами Корпуса стражей исламской революции и остающаяся главным союзником Тегерана на Ближнем Востоке. Сегодня премьер-министр Ливана Наваф Салам объявил запрет на военную деятельность «Хезболлы», судя по всему, пытаясь дистанцировать легитимное правительство от эскалации конфликта с Израилем.
Как на новый конфликт реагируют в мире?
Европа призвала к «максимальной сдержанности»: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «серьезной озабоченности». Франция запросила срочное заседание Совбеза ООН. Норвегия напрямую заявила, что атака может не соответствовать международному праву. Великобритания, Италия и Испания ограничились призывами к деэскалации и заботой о безопасности своих граждан.
Соседи по региону оказались в сложном положении. Официально ОАЭ назвали удар нарушением суверенитета Ирана и оставили за собой право на ответ. Кувейт, Катар и Бахрейн, по чьим базам бил Иран, отчитывались об отражении атак. При этом Саудовская Аравия, которая публично призывала к дипломатии, как выяснила The Washington Post, в частном порядке подталкивала Трампа к удару, опасаясь усиления Ирана.