Война США и Израиля с Ираном: будет ли наземная операция? И еще 11 важных вопросов по итогам первых дней новой фазы конфликта

Востоковед Руслан Сулейманов в комментарии «Новой-Европа» предположил, что Трамп сам загнал себя в ловушку: он несколько месяцев стягивал в регион огромную группировку войск, используя это как рычаг давления на переговорах. Но Иран не уступал, и чем дольше войска там находились без дела, тем больше это выглядело как нерешительность президента. Чтобы сохранить лицо, Трампу нужно было нанести удар. Переговоры зашли в тупик как раз накануне атаки.