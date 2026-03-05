В четверг сохранится преимущественно солнечная погода
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В четверг сохранится преимущественно солнечная погода

Отдел новостей

LETA

В четверг в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода, только местами на востоке страны ожидается небольшая облачность.

Будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер. Воздух прогреется до +4...+9 градусов, местами на побережье будет немного прохладнее.

В Риге ожидается солнечный день, с умеренным северо-западным ветром. Температура воздуха в столице составит около +5 градусов.

Темы

Прогноз погоды

Другие сейчас читают