Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В четверг сохранится преимущественно солнечная погода
В четверг в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода, только местами на востоке страны ожидается небольшая облачность.
Будет дуть слабый и умеренный западный, северо-западный ветер. Воздух прогреется до +4...+9 градусов, местами на побережье будет немного прохладнее.
В Риге ожидается солнечный день, с умеренным северо-западным ветром. Температура воздуха в столице составит около +5 градусов.