Четыре ученика в классе - повод для закрытия? В Балдоне разгорелся конфликт вокруг школы
Дума Кекавского края планирует закрыть Балдонскую начальную школу, объясняя решение низкой наполняемостью старших классов и близостью средней школы, тогда как родители протестуют, защищая право детей учиться в небольших классах.
Балдоне - не тот населенный пункт, где демографические показатели совсем плохи: муниципальный детский сад посещает 331 ребенок. Однако дума Кекавского края планирует закрыть Балдонскую начальную школу, аргументируя тем, что в 6-м классе учатся всего четыре ученика, а сама школа находится всего в километре от Балдонской средней школы. Родители учащихся начальной школы проводили пикеты, собирали подписи на manabalss.lv и намерены обратиться к министру образования и науки, сообщает Tvnet.lv.
Почему же в этом достаточно богатом и крупном самоуправлении закрывают школу? В настоящее время в школе учатся 83 ребенка: в 6-м классе всего четверо, в 5-м - девять, в 4-м - 13. В 3-м классе - два параллельных класса по 11 и 12 учеников, поскольку в тот год был высокий спрос на места в школе. Он сохранялся и год спустя, однако, как отмечает директор школы Диана Вирсе, из-за нехватки места в класс нельзя набирать более 20 детей. Поэтому во 2-м классе учатся 15 детей, а в 1-м - 19. "Родители хотят, чтобы дети учились в небольших классах", - говорит Вирсе.
В 2027 году начальную школу планируется присоединить к Балдонской средней школе. "Придется поломать голову, как это сделать", - говорит ее директор Индра Шмите. В целом придется открыть четыре новых класса. "Помещения у нас есть, но некоторым классам придется переместиться. Нужно продумать, как это организовать", - отмечает директор. По ее словам, она понимает обе стороны: и родителей, чьи дети привыкли к небольшим классам, и думу, для которой содержать еще одну школу экономически невыгодно.
Руководитель департамента развития Кекавского края Айгарс Витолс считает, что родителям будет несложно доставлять детей в новую школу. "Это всего на восемьсот метров дальше!" - говорит он. Витолс не расценивает присоединение начальной школы к средней как ее закрытие, поскольку возможность получить образование будет обеспечена, к тому же - совсем рядом.