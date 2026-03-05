Четыре ученика в классе - повод для закрытия? В Балдоне разгорелся конфликт вокруг школы

Почему же в этом достаточно богатом и крупном самоуправлении закрывают школу? В настоящее время в школе учатся 83 ребенка: в 6-м классе всего четверо, в 5-м - девять, в 4-м - 13. В 3-м классе - два параллельных класса по 11 и 12 учеников, поскольку в тот год был высокий спрос на места в школе. Он сохранялся и год спустя, однако, как отмечает директор школы Диана Вирсе, из-за нехватки места в класс нельзя набирать более 20 детей. Поэтому во 2-м классе учатся 15 детей, а в 1-м - 19. "Родители хотят, чтобы дети учились в небольших классах", - говорит Вирсе.