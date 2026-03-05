Обнаружено, что в Латвии женщины гораздо более трудолюбивые, чем во многих других странах ЕС
В 2024 году уровень занятости среди мужчин в ЕС составлял 80,8%, тогда как среди женщин — 70,8%, что образует гендерный разрыв занятости в размере 10,0 процентного пункта. Гендерный разрыв занятости определяется как разница между уровнями занятости мужчин и женщин в возрасте 20–64 лет.
По информации Eurostat, доля женщин, работающих неполный рабочий день, в общей занятости была значительно выше (27,8%), чем у мужчин (7,7%). Та же тенденция наблюдалась и в отношении временных трудовых договоров (11,3% против 8,9%) и ситуаций недостаточной занятости (3,6% против 1,6%), где доля женщин также была выше, чем у мужчин.
В 2024 году самый высокий гендерный разрыв занятости был зафиксирован в Италии — 19,4 процентного пункта, далее следуют Греция (18,8 п.п.) и Румыния (18,1 п.п.). В то же время разрыв был незначительным в Финляндии (0,7 п.п.), а также относительно небольшим в Литве (1,4 п.п.) и Эстонии (1,7 п.п.). В Латвии - 3,3 п.п. Это четвертая самая маленькая разница.
В период с 2014 по 2024 год гендерный разрыв занятости в ЕС сократился на 1,1 процентного пункта. Такая тенденция наблюдалась в 22 странах ЕС, причем наибольшее снижение было зафиксировано на Мальте (–13,2 п.п.). В других странах сокращение составило от –7,4 п.п. в Люксембурге и –4,9 п.п. в Чехии до –0,2 п.п. во Франции.
В Греции гендерный разрыв занятости в период с 2014 по 2024 год остался неизменным — 18,8 процентного пункта, тогда как он увеличился на Кипре (+2,3 п.п.), в Болгарии (+1,4 п.п.), Румынии (+0,6 п.п.) и Италии (+0,5 п.п.).
