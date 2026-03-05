Обнаружено, что в Латвии женщины гораздо более трудолюбивые, чем во многих других странах ЕС

По информации Eurostat, доля женщин, работающих неполный рабочий день, в общей занятости была значительно выше (27,8%), чем у мужчин (7,7%). Та же тенденция наблюдалась и в отношении временных трудовых договоров (11,3% против 8,9%) и ситуаций недостаточной занятости (3,6% против 1,6%), где доля женщин также была выше, чем у мужчин.