Экономист объяснил жителям Латвии, грозит ли им в ближайшем будущем потеря работы

"В 4-м квартале 2025 года по сравнению с 3-м кварталом занятость в Латвии сократилась на 9,3 тысячи человек, и число занятых составило 882,8 тысячи жителей. Уровень занятости составил 64,8 %, что на 0,4 процентного пункта ниже, чем в 3-м квартале. В то же время безработица в 4-м квартале прошлого года снизилась на 0,2 процентного пункта — до 6,7 %", - приводит эксперт последние данные по занятости и безработице.