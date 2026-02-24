Экономист объяснил жителям Латвии, грозит ли им в ближайшем будущем потеря работы
Согласно недавно опубликованным официальным данным, в Латвии снизился уровень занятости. По мнению Дайниса Гашпуйтиса, экономиста SEB banka, все не так плохо - за свою работу опасаться не стоит.
"В 4-м квартале 2025 года по сравнению с 3-м кварталом занятость в Латвии сократилась на 9,3 тысячи человек, и число занятых составило 882,8 тысячи жителей. Уровень занятости составил 64,8 %, что на 0,4 процентного пункта ниже, чем в 3-м квартале. В то же время безработица в 4-м квартале прошлого года снизилась на 0,2 процентного пункта — до 6,7 %", - приводит эксперт последние данные по занятости и безработице.
"Тенденции на рынке труда в конце года соответствуют сезонным колебаниям, когда деловая активность несколько замедляется. С учетом холодных погодных условий в начале этого года существенных изменений на рынке труда не ожидается. Однако с наступлением более теплой погоды рынок труда оживится, что более отчетливо проявится в данных за 2-й квартал", - объясняет Гашпуйтис.
По мнению экономиста, ожидается рост спроса на работников в строительстве и обрабатывающей промышленности. Кроме того, по мере активизации потребления увеличится спрос и в сфере услуг. Ускорение экономического роста повысит потребность во вспомогательном персонале. Таким образом, предполагается дальнейшее снижение уровня безработицы, однако, вероятно, изменения не будут резкими.
"Опрос SEB banka среди предприятий малого и среднего бизнеса показывает, что 79 % компаний планируют сохранить численность сотрудников без изменений, и лишь 15 % намерены увеличить число работников", - подводит итог эксперт.
