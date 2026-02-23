Специалисты встревожены: в Балтийском море происходит редкое природное явление
Балтийское море в феврале потеряло 275 млрд тонн воды - это редкое явление, вызванное сильными восточными ветрами и нарушением циркуляции воздуха над Арктикой. Учёные предупреждают о каскадных последствиях для экосистем. Об этом сообщает Euronews.
Ситуация не наблюдалась последние 140 лет
В то время как уровень воды в Мировом океане продолжает повышаться, Балтийское море в начале февраля потеряло около 275 миллиардов тонн воды, а его уровень оказался на 67 см ниже среднего уровня, зафиксированного в 1886 году.
По словам доктора Томаш Киевски из Института океанологии Польской академии наук, хотя подобная ситуация не наблюдалась последние 140 лет, она объясняется атмосферными факторами.
"Это яркий пример влияния изменения климата на окружающую среду. Арктика здесь играет ключевую роль", - отметил он.
Эффект открытого холодильника
Почему вода уходит из бассейна Балтийского моря, если общий уровень океана растет? Эксперты объясняют это сочетанием сильных восточных ветров, зоны высокого давления и отсутствием значительных атмосферных фронтов.
"Продолжительные сильные восточные ветры вытеснили водные массы через Датские проливы в Северное море, что привело к падению уровня воды во всём бассейне", - сообщили в Институте океанологии. Пока сохраняется такая метеорологическая конфигурация, вода "удерживается" в юго-восточной части бассейнов, а уровень локально снижается.
Киевски добавляет, что такие явления - не доказательство отсутствия изменений климата, а, наоборот, результат сложных аномалий, вызванных, в частности, таянием ледников в Арктике.
"Само изменение климата проявляется в многочисленных погодных аномалиях, а не только в общем потеплении", - поясняет он.
По словам исследователя, массовые отклонения связаны с распадом полярного вихря - циркуляции воздуха в верхних слоях атмосферы, который удерживает холод в Арктике. "Масса холодного воздуха начинает «разгерметизироваться», влияя на атмосферные течения, - говорит он. - Мы в шутку называем это эффектом открытого холодильника: ведь когда мы открываем холодильник, то холодный воздух вырывается наружу, и нам становится прохладно".
Последствия для Балтики
Сочетание антропогенных и естественных факторов постепенно приводит к обмелению Балтийского моря. Более тёплые, менее солёные воды способствуют росту цианобактерий и цветению водорослей, что снижает уровень кислорода и угрожает местной флоре и фауне.
Исследовательница Анна Сова отмечает, что потепление Арктики происходит примерно в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру. В результате северные виды смещаются на север, вызывая "бореализацию" и конкуренцию с местной арктической фауной, что может приводить к сокращению численности эндемичных видов.