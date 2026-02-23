Специалисты встревожены: в Балтийском море происходит редкое природное явление

По словам исследователя, массовые отклонения связаны с распадом полярного вихря - циркуляции воздуха в верхних слоях атмосферы, который удерживает холод в Арктике. "Масса холодного воздуха начинает «разгерметизироваться», влияя на атмосферные течения, - говорит он. - Мы в шутку называем это эффектом открытого холодильника: ведь когда мы открываем холодильник, то холодный воздух вырывается наружу, и нам становится прохладно".