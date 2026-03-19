Счастье есть? А если найду! Каково место Латвии в топе довольных жизнью стран

При составлении отчета использовались данные опросов, проведенных компанией Gallup, в которых жители оценивают качество своей жизни. В Латвии выделяется высокий показатель поддержки — у жителей спрашивают, есть ли у них родственники или друзья, на поддержку которых они могут рассчитывать в случае кризиса. По этому показателю Латвия занимает 6-е место в мире. Однако по другим показателям, таким как продолжительность здоровой жизни и восприятие коррупции, Латвия получает более низкие оценки.