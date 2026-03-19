Счастье есть? А если найду! Каково место Латвии в топе довольных жизнью стран
Латвия стала немного счастливее, но до лидеров еще далеко. Новый мировой рейтинг показал, что северные страны снова в топе, а молодежь в развитых странах чувствует себя хуже, чем раньше.
Опубликованный в четверг спонсируемый ООН Всемирный доклад о счастье показывает, что Латвия в этом году занимает 48-е место, что на три позиции выше, чем в прошлом году. Однако Латвия по-прежнему отстает от соседних стран — Эстония занимает 46-е место, а Литва находится на 28-й позиции.
При составлении отчета использовались данные опросов, проведенных компанией Gallup, в которых жители оценивают качество своей жизни. В Латвии выделяется высокий показатель поддержки — у жителей спрашивают, есть ли у них родственники или друзья, на поддержку которых они могут рассчитывать в случае кризиса. По этому показателю Латвия занимает 6-е место в мире. Однако по другим показателям, таким как продолжительность здоровой жизни и восприятие коррупции, Латвия получает более низкие оценки.
В верхней части списка самых счастливых стран традиционно находятся северные страны. Все пять северных стран входят в топ-6 самых счастливых стран, и только Коста-Рика смогла попасть между ними. Уже девятый год подряд самой счастливой страной признана Финляндия, а последнее место занял Афганистан.
В этом году в отчете особое внимание уделено социальным сетям и благополучию молодежи. Зафиксировано значительное снижение уровня счастья среди молодежи, особенно среди девушек, в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Авторы отчета отмечают, что социальные сети оказывают сложное влияние на благополучие молодежи, поскольку их интенсивное использование во многих странах угрожает психологическому и эмоциональному состоянию молодых людей.
В то же время в других регионах мира молодежь оценивает свою жизнь более позитивно, и в целом большинство молодых людей в мире сейчас чувствуют себя счастливее, чем 20 лет назад. Многие страны уже вводят или рассматривают законодательные ограничения на использование социальных сетей среди молодежи.
Топ-10 самых счастливых стран мира:
- Финляндия
- Исландия
- Дания
- Коста-Рика
- Швеция
- Норвегия
- Нидерланды
- Израиль
- Люксембург
- Швейцария