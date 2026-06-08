Через 5 лет Латвия может потерять еще треть школ - тревожный прогноз депутата

По словам депутата, во время поездок по регионам его особенно впечатлили масштабы демографических проблем. Речь идет не только о низкой рождаемости, но и о продолжающемся сокращении численности населения в целом. «Честно говоря, когда в прошлом году я ездил по регионам и видел эти драматические цифры — и по демографии, и по рождаемости, и вообще по сокращению населения, — иначе быть не может», — сказал Батня. На этом фоне он сделал достаточно жесткий прогноз относительно будущего образовательной сети страны.