Через 5 лет Латвия может потерять еще треть школ - тревожный прогноз депутата
Снижение рождаемости и сокращение населения могут кардинально изменить систему образования Латвии. Уже в ближайшие годы страну может ждать новая волна закрытия школ. Такой прогноз на TV24 сделал депутат Сейма Чеслав Батня.
По словам депутата, уменьшение количества детей в стране уже оказывает серьезное влияние на систему образования и в ближайшие годы эта тенденция только усилится. Чеслав Батня считает, что одновременно с сокращением числа учащихся может продолжиться рост зарплат педагогов, если финансирование отрасли сохранится на нынешнем уровне.
«Теоретически зарплата должна расти, потому что количество детей уменьшается, а денег в систему поступает больше, при этом школы закрываются», — заявил Батня.
Он объяснил, что средства, которые ранее направлялись на содержание закрытых учебных заведений, перераспределяются между оставшимися школами. Часть этих денег может использоваться для повышения оплаты труда педагогов и поддержки образовательного процесса.
«Это означает, что совершенно открыто за счет закрытых школ мы можем дать дополнительное финансирование другим школам», — отметил депутат.
Ведущий программы предположил, что таким образом государство фактически подталкивает самоуправления активнее оптимизировать школьную сеть, чтобы сохранить учителей и обеспечить им достойную оплату труда. Батня согласился с такой оценкой. «Именно так. Это, так сказать, скрытый механизм, о котором мы давно знаем», — подчеркнул он.
По словам депутата, во время поездок по регионам его особенно впечатлили масштабы демографических проблем. Речь идет не только о низкой рождаемости, но и о продолжающемся сокращении численности населения в целом. «Честно говоря, когда в прошлом году я ездил по регионам и видел эти драматические цифры — и по демографии, и по рождаемости, и вообще по сокращению населения, — иначе быть не может», — сказал Батня. На этом фоне он сделал достаточно жесткий прогноз относительно будущего образовательной сети страны.
«Я прогнозирую, что через пять лет количество школ у нас сократится еще примерно на 30 процентов», — заявил депутат.
Вместе с тем он считает, что при сохранении нынешнего объема финансирования это может положительно сказаться на уровне оплаты труда педагогов. «Если мы не будем забирать деньги из системы и оставим их там, то, возможно, через пять лет зарплата педагогов действительно будет примерно на 20 процентов выше», — заключил Батня.