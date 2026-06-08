Литовская гастрономия еще дальше оторвалась от латвийской
Фото: Shutterstock
Соревнование балтийских рестораторов пока выигрывает Литва.
В мире

Литовская гастрономия еще дальше оторвалась от латвийской

Отдел новостей

Otkrito.lv

Как сообщают литовские СМИ, в третьем издании Michelin Guide Lithuania представлено 44 ресторана, а звезды Michelin получили 5 заведений: Deep Roots, Red Brick, Demo, Džiaugsmas и Nineteen18. В Латвии "звездных" ресторанов только два.

В этом году в престижный гид вошло на 7 литовских ресторанов больше, чем в прошлом году. Столичные рестораны Džiaugsmas, Nineteen18 и Demo, получившие звезды Michelin в прошлом году, сохранили свои награды, в то время как Deep Roots в Вильнюсе и Red Brick в Укмергском районе получили новую звезду.

В Латвии Michelin обновляет свой путеводитель осенью. Пока в стране звездами отмечены лишь два заведения - John Chef's Hall и Max Cekot Kitchen — первый ресторан Латвии, получивший звезду Michelin. 

Рестораны с наградой Bib Gourmand (лучшее соотношение цены и качества) в гиде Michelin 2026: H.E. Vanadziņš. Ziemeļu restorāns, Shōyu, Milda, Snatch и  SMØR Bistro.

Кроме того, Michelin рекомендует еще несколько десятков латвийских ресторанов.

Количество эстонских ресторанов, включенных в международный гид Michelin Guide в этом году, осталось на уровне прошлого года. Как и годом ранее, признание престижного издания получили 43 эстонских ресторана.

Таллинский ресторан 180° by Matthias Diether уже четвертый год подряд сохраняет две звезды Michelin, а таллинский ресторан NOA Chef's Hall пятый год подряд сохраняет статус обладателя одной звезды Michelin.

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