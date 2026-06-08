Литовская гастрономия еще дальше оторвалась от латвийской

В этом году в престижный гид вошло на 7 литовских ресторанов больше, чем в прошлом году. Столичные рестораны Džiaugsmas, Nineteen18 и Demo, получившие звезды Michelin в прошлом году, сохранили свои награды, в то время как Deep Roots в Вильнюсе и Red Brick в Укмергском районе получили новую звезду.