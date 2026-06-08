Моргенштерн принял иудаизм и официально сменил имя - теперь он Исраэль Йегуда

Первые шаги к духовному поиску артист начал делать еще раньше. В ноябре 2025 года в своем Telegram-канале он опубликовал видео-откровение, в котором признался, что его прежний разрушительный образ жизни был лишь попыткой заглушить ментальные проблемы. «Рок-н-ролльный» стиль жизни и тяга к запрещенным веществам, по словам музыканта, были следствием глубокой «внутренней пустоты». Поиск себя привел артиста к изучению Торы и еврейских традиций, что в итоге закончилось официальным судом и сменой идентичности.