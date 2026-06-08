Моргенштерн принял иудаизм и официально сменил имя - теперь он Исраэль Йегуда
Алишер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) вновь оказался в центре общественного внимания, шокировав поклонников радикальными переменами в жизни. Артист, покинувший Россию и обосновавшийся в Израиле, официально сменил религиозную принадлежность и имя.
По данным Telegram-канала «Голос Израиля», музыкант успешно прошел процедуру гиюра — сложного религиозного, культурного и юридического процесса, через который нееврей может принять иудаизм.
Переход в новую веру зафиксировал еврейский суд, после чего артист официально присоединился к народу Израиля. Смена статуса повлекла за собой и смену имени: новое имя рэпера: Исраэль Йегуда Моргенштерн.
В сети появилось видео, на котором новоиспеченный Исраэль Йегуда запечатлен в традиционной еврейской одежде — белой рубашке, черных брюках и головном уборе — в окружении ортодоксальных евреев.
Новый религиозный статус рэпера не стал сиюминутной прихотью. По сообщениям израильских СМИ, в 2026 году Моргенштерн не просто обосновался в Израиле, но и начал активно проводить лекции по иудаизму.
Первые шаги к духовному поиску артист начал делать еще раньше. В ноябре 2025 года в своем Telegram-канале он опубликовал видео-откровение, в котором признался, что его прежний разрушительный образ жизни был лишь попыткой заглушить ментальные проблемы. «Рок-н-ролльный» стиль жизни и тяга к запрещенным веществам, по словам музыканта, были следствием глубокой «внутренней пустоты». Поиск себя привел артиста к изучению Торы и еврейских традиций, что в итоге закончилось официальным судом и сменой идентичности.