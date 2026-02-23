Моргенштерн не пройдет! В Литве хотят законодательно запретить концерты артистов, выступающих в России и Беларуси

Мэр столицы предлагает внести изменения в закон о правовом положении иностранцев, предусмотрев в нём, что правовое основание для недопуска в страну включало бы в себя осуществление публичной культурной, развлекательной, коммерческой и иной деятельности в России и Беларуси после полномасштабного вторжения Кремля в Украину в 2022 году. «Только последние случаи в Вильнюсе — рэперов Моргенштерна и Гио Пики — показывают, что у нас нет реально действующего механизма по защите информационного и культурного пространства Литвы от лиц, благоприятно настроенных к кремлевскому режиму. Реальность постыдна — помимо всех городских дел, я сам должен смотреть, на какие мероприятия продаются билеты, или же по таким случаям ко мне обращаются вильнюсцы, и тогда мы ad hoc [(с лат. — «к этому», «для данного случая», «по особому случаю») — это способ решения узкоспециализированной проблемы, задачи или ситуации, который не предназначен для использования в будущем или для других целей. Такие решения возникают внезапно, разово, и не являются частью заранее запланированного процесса] бежим вслед за поездом, чтобы расшевелить министерства», — пишет в письме Бенкунскас.